Bariloche destinó más de $2.100 millones para pavimentar calles: cómo sigue el plan vial

El plan vial de Bariloche sumó hasta el momento 2.700 metros de pavimento en calles de ripio a un valor de unos 75 millones de pesos cada 100 metros de hormigón H30 desde marzo, cuando se arrojó el primer material en la calle 9 de Julio, hasta la actualidad donde se concentrar las tareas en un nudo de circulación importante del oeste.

El pavimento llegó de la mano de la compra de una planta de hormigón en septiembre del 2024-mediante compra directa por 192 millones de pesos- que convirtió al municipio en el primero de Río Negro en tener su propia estructura para pavimentar. La inversión no escapó a la polémica en el comienzo, con denuncias por los costos y el procedimiento por el cual se adquirió el equipamiento, pero en marzo de este año se puso en marcha y el plan no se detuvo, a excepción del freno climático del invierno.

RÍO NEGRO solicitó al municipio un informe de la inversión y las concreciones. Según ese detalle, la administración de Walter Cortés, confirmó que ya se realizaron 2.700 metros, aunque no se puede traducir a cantidad de calles porque muchas tienen un excedente desde la esquina , llamado “reflejo de esquina”. Los costos variaron según el valor del cemento, que el municipio compra de manera directa a la empresa Loma Negra, ubicada en la provincia de Buenos Aires, quien envía sus camiones con el material de manera periódica.

El municipio de Bariloche realiza ahora 300 metros de pavimento en el acceso al barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6. Foto: Gentileza

Los datos oficiales estiman que el costo cada 100 metros de pavimento fue entre 75 y 83 millones de pesos. La estimación de la inversión total ronda los 2.100 millones de pesos, asumido con recursos propios del municipio. Equivale a un poco más de la recaudación del mes de septiembre de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene o cerca de un 2% del presupuesto total aprobado para este año.

Los precios no distan de los estimados en los municipios del Alto Valle que realizan licitaciones y tercerizan los trabajos. Pero en este caso, hasta el momento se solventó con fondos propios. Ahora seguirá posiblemente la herramienta de la obra por contribución de mejora, en la que deberán aportar los frentistas, o analizar otro esquema para reunir los fondos.

Fuentes municipales indicaron que hay sectores vulnerables donde no se podrá exigir el pago total del pavimento, por eso estaba en los planes crear una tasa vial en la que aporten todos los contribuyentes para generar un fondo para el pavimento. Esa propuesta estaba incluida en el referéndum frustrado y por ahora no fue incorporada en las modificaciones de la ordenanza fiscal y tarifaria que está en curso en el Concejo Deliberante.

Dónde están las nuevas calles pavimentadas

Los trabajos se hicieron principalmente en la zona de la calle 9 de Julio -la primera arteria que se hizo desde Brown hasta La Paz- y el recorrido de la línea 60 del transporte urbano (La Paz, Primero de Mayo, Sobral, Nueva Constitución,). También se cubrieron calles de ripio que habían quedado aisladas en otros planes de asfalto en el barrio El Mallín como Rolando, 25 de Mayo y Tacuarí; además de un acceso importante en la zona de Villa Lago Gutiérrez (calle Virreyna del Lago).

Hoy los trabajos continúan en la rotonda y derivador que accede al barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros. Allí se cubre de hormigón el acceso a la calle Saihueque y toda la circunferencia a la rotonda. En total serán 300 metros.

Por dónde seguirá el plan de asfalto en Bariloche

Según anticiparon desde el municipio a este diario, luego los operarios del pavimento seguirán por la calle La Habana, en el barrio San Francisco, en un tramo cercano a los 1.000 metros hasta empalmar con Esandi, según confirmaron desde el municipio.

En la agenda municipal seguirá la continuidad del camino viejo al cerro Catedral, en un trayecto de 1.400 metros para unir desde la avenida Bustillo a la intersección con Carlos Bustos; y las colectoras de la avenida Juan Herman, en ambas manos, entre las rotondas de Pasaje Gutiérrez y del acceso al barrio 2 de Abril.

La calle Tacuarí de Bariloche está terminada con su pavimento aunque aún no se puede circular. Foto: Chino Leiva

Finalmente, se pavimentará la calle Prayel, un emblema de la gestión actual porque es una arteria que se abrió en diciembre pasado para descongestionar el tránsito en el Alto, desde el barrio El Frutillar Norte hacia la calle Miramar, donde empalma con la calle Jardín Botánico.

Solo con la proyección que sigue, el municipio podría triplicar o cuadriplicar el pavimento elaborado desde marzo hasta ahora.

El municipio cuenta con camiones mixer, volcadores y un silo para almacenar el cemento, mientras que en recurso humano la comuna tiene un laboratorio para hacer las certificaciones de la calidad del hormigón, con personal de la planta permanente, y un equipo de unas 30 personas (entre agentes de planta y contratados), cuyos salarios demandan unos 38,5 millones de pesos por mes.

Según admitieron desde el gobierno local, la mayor dificultad se encontró en el faltante de áridos, un traspié que fue subsanado con un acuerdo entre el municipio y el Ejército para extraer material de una cantera del organismo nacional ubicada en la zona oeste.

En cifras: cómo se hace el pavimento en Bariloche

Los datos técnicos aportados por el municipio señalan que cada 100 metros de pavimento que se hace se realiza un movimiento de suelo de 200 m2; se utiliza 210 m2 de hormigón calidad h30 (incluyendo reflejo y esquinas); se usan 90 toneladas de cemento, 200 toneladas de piedra y 175 de arena.

Además se usan hierros de distinto tipo, aditivo plurificante (315 litros cada 100 metros); antisol y plástico negro de 200 micrones.