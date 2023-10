Los reproches de Rodríguez Larreta a Bullrich y Macri tras el acuerdo con Milei para el balotaje

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recordó que apoyó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio «hasta el final» y expresó que se «desayunó con mucha sorpresa» la reunión que mantuvieron Patricia Bullrich y Javier Milei ayer por la noche, donde acordaron ir juntos al balotaje.

«Apoyé a Patricia hasta el final. Lo que no es funcional es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren», indicó en conferencia de prensa y señaló que el encuentro Bullrich-Milei «fue una reunión a medianoche y en secreto. Me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión. No sé que hablaron ni qué acordaron».

Rodríguez Larreta también le reprochó a Macri haberle dado «aval» al candidato de la Libertad Avanza durante la campaña electoral, un comportamiento que, dijo, fue observado incluso por la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.

El mandatario porteño reafirmó en conferencia de prensa que, pese al apoyo de Bullrich a Milei para el balotaje, se inclinará por «sostener la mayor unidad posible» de la coalición opositora.