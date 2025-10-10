Luego de varios años de promesas, Bariloche estrenó un nuevo gimnasio municipal en el oeste

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, ponderó la realización de obras públicas para dar respuesta a “lo que la gente espera” de sus gobernantes, al inaugurar hoy el gimnasio municipal 5, ubicado sobre el kilómetro 13 de la avenida Bustillo, y con un amplio radio de influencia sobre barrios el oeste que hasta ahora no tenían ningún espacio deportivo municipal.

El gobernador Alberto Weretilneck participó del acto y aprovechó para desplegar una vez más uno de sus mensajes de cara a las elecciones del domingo 26: “desde la Nación nos repiten que no hay que hacer obras. Pero si no hace un municipio un gimnasio como este ¿quién lo va a hacer? ¿adónde irían nuestros niños, nuestros abuelos? Sin lugares como este para encontrarnos, no tenemos destino como sociedad”, argumentó.

Ambos se dedicaron elogios mutuos y se trataron como “amigos”, en el afán de despejar rumores sobre algún distanciamiento. Aun así hubo algunos dardos que no pasaron de largo.

Weretilneck dijo, enigmático, que no hay “miradas únicas” sobre la realidad de la provincia y de Bariloche. Sostuvo que “no todo es homogéneo y aburrido, la democracia tiene estas cosas. Pero si (los gobernantes) tienen claro el objetivo de que los vecinos estén bien, no hay ninguna diferencia que los pueda detener”.

El intendente dijo que “hay que preguntarle siempre a la gente, hay que votar a los comprometidos, aunque a veces prevalezca la burocracia, la mala intención de los que envidian al poder y las cosas buenas”.

Para Cortés, a pesar de esos tropiezos “gana siempre la buena fe”. Habló de las 45 cuadras de asfalto que lleva construidas y aseguró que después del gimnasio del kilómetro 13 tiene proyectado avanzar con otros similares en Puerto Moreno, en San Francisco III y uno de grandes dimensiones en el barrio Arrayanes.

Reconoció que la población del Alto de Bariloche es la más castigada, que es una zona jaqueada por “la falta de trabajo y también por los problemas con el vertedero” de residuos, que espera por la relocalización. Los planes en ese sentido nunca avanzaron por falta de un lugar apto. Weretilneck se comprometió a ofrecer soluciones sobre ese punto antes de fin de año.

Un gimnasio de 1.000 metros cuadrados en el oeste

El nuevo gimnasio tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados, con piso alisado de cemento, y es apto para la práctica de básquet, vóley y fútbol sala. Cuenta además con una planta alta en uno de los laterales con tres salones de usos múltiples, oficinas, cinco baños y también se mudó allí la delegación municipal Lago Moreno.

El nuevo gimnasio municipal de Bariloche es el primero en la zona oeste y está ubicado en el kilómetro 13. Gentileza

La construcción del complejo comenzó en 2022, durante el gobierno Gustavo Gennuso, pero en el acto no hubo ninguna referencia sobre ese dato, solo un reconocimiento al impulsor de la obra, Andrés Rodríguez, quien fue funcionario de ambas gestiones.

El llamado “gimnasio del oeste” tiene una larga historia, dado que el primer proyecto data de hace casi 20 años y había sido votado por los vecinos en el programa Presupuesto Participativo. El nombre elegido para las nuevas instalaciones homenajea a Demetrio Velázquez, un exintegrante del Ejército, vecino de la zona y gran difusor del montañismo y del esquí de fondo, quien falleció hace pocos meses.

Durante las últimas dos décadas hubo varias promesas frustradas en relación con el gimnasio, que había calificado para un aporte de fondos provinciales en 2015 e incluso llegó a tener un proceso de licitación. Pero la obra nunca avanzó, hasta que fue retomada por Gennuso, quien decidió iniciarla con materiales de “reciclaje”.