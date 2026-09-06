Con Malvinas y el Presupuesto 2027 en el foco, Javier Milei convoca a una reunión de Gabinete para este lunes

Javier Milei reúne a su Gabinete antes de la Mesa Política de Karina Milei: Islas Malvinas y las PASO, entre los temas en agenda

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 10:00 una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. En el inicio de una semana determinante para la gestión, el Poder Ejecutivo acelerará dos frentes de máxima tensión política: el seguimiento de la batería de medidas sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la letra chica del Presupuesto 2027, la ley de leyes que debe ingresar al Congreso de la Nación antes del 15 de septiembre.

La convocatoria consolida la rutina de control directo fijada por Balcarce 50. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, se trata del tercer encuentro de ministros consecutivo en tres semanas, una modalidad que busca reforzar la disciplina de equipo y marcar el pulso del oficialismo tras la alta exposición internacional del mandatario.

La ofensiva por Malvinas tras la cadena nacional: el plan del Gobierno y la defensa de la soberanía

Uno de los ejes centrales sobre la mesa del Salón Eva Perón será el balance de las decisiones comunicadas en la reciente cadena nacional. El Gobierno busca capitalizar los primeros resultados del endurecimiento del régimen de sanciones contra las compañías extranjeras que operan en el proyecto petrolero Sea Lion sin aval argentino.

En la mesa chica libertaria celebran las primeras repercusiones internacionales, según lo publicado por Infobae:

Freno corporativo: grandes firmas multinacionales de servicios petroleros informaron que no participarán de la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

grandes firmas multinacionales de servicios petroleros informaron que no participarán de la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: el Ejecutivo ultimó los detalles del proyecto de ley que enviará al Parlamento, el cual contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional .

el Ejecutivo ultimó los detalles del proyecto de ley que enviará al Parlamento, el cual contempla la creación de un . Infraestructura crítica: la norma fijará mecanismos para blindar los espacios marítimos, aeroespaciales y los recursos energéticos del Atlántico Sur.

Presupuesto 2027: la negociación por los fondos con los gobernadores

A la par del frente diplomático, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la cúpula política del Gobierno entran en la cuenta regresiva para presentar el plan de gastos de 2027. El proyecto se perfila como el test de prueba más complejo para la bancada libertaria en el Congreso.

El criterio innegociable de la Casa Rosada se mantiene en el equilibrio fiscal, lo que anticipa un duro tironeo con las provincias por la distribución de partidas y la reactivación de obras públicas suspendidas. Con este cónclave, Milei busca alinear la tropa propia antes de abrir las mesas de negociación con los bloques dialoguistas e iniciar la puja por los recursos federales.