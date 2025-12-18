Manuel Adorni avanza con cambios en la Jefatura de Gabinete y redefine el manejo del personal

La Jefatura de Gabinete dio un nuevo paso en su reorganización interna con una resolución que impacta en la gestión del personal y las contrataciones. La medida, firmada por Manuel Adorni, redefine quiénes toman decisiones administrativas dentro del organismo y le da más poder a las secretarías.

Adorni redefine la estructura interna de la Jefatura de Gabinete

La decisión quedó plasmada en la resolución 162/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Allí se estableció la delegación de facultades administrativas y disciplinarias en cada una de las áreas que integran la Jefatura de Gabinete.

Con ello, cada secretaría quedó habilitada para realizar designaciones transitorias de personal, tal como lo prevé el Decreto 958/2024. Además, podrán prorrogar nombramientos en cargos inferiores a subsecretario dentro de sus respectivas estructuras.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y detalla atribuciones artículo por artículo.

La normativa también se apoya en cambios previos que eliminaron los cargos hereditarios en la administración pública. En ese sentido, se otorgó la potestad de “prórroga de las designaciones transitorias y las asignaciones de funciones previstas” para el personal propio.

Cambios en la Jefatura de Gabinete: más poder para las Secretarías

A su vez, la resolución habilitó a las Secretarías a promocionar al personal de planta permanente y a contratar bajo distintas modalidades. Estas funciones antes estaban concentradas en autoridades superiores del Ejecutivo nacional.

En paralelo, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa recibió atribuciones específicas para efectuar designaciones y promociones. Estas competencias alcanzan a unidades con rango inferior a Secretaría que dependen directamente del jefe de Gabinete.

El texto también autoriza a esa área a designar personal de gabinete y a aplicar regímenes vigentes de contratación. Entre otros puntos, se incorporan facultades previstas en normas que regulan vinculaciones temporales de asesoría y asistencia.

Por último, se estableció que cada Secretaría podrá aplicar medidas disciplinarias a sus agentes. Además, las áreas de recursos humanos quedaron habilitadas para conceder licencias y administrar excedencias con “facultades para la concesión y limitación de la situación de excedencia, por un período no inferior a tres meses ni superior a seis meses”, según el régimen vigente.