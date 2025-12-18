El Presupuesto 2026 de Javier Milei logró la media sanción: qué decía el capítulo XI que fue rechazado en Diputados

La Cámara baja fue escenario de una sesión maratónica que obtuvo como resultado la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsó el presidente Javier Milei. Si bien el proyecto fue aprobado en términos generales, el oficialismo no logró sostener el capítulo XI que incluía un artículo fuertemente criticado y rechazado por la oposición.

Qué decía el capítulo XI que fue rechazado en Diputados

El capítulo XI del proyecto del Presupuesto 2026 que fue rechazado en Diputados durante la madrugada del 18 de diciembre, contenía una polémica propuesta del Gobierno: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad.

Este mismo capítulo integraba, además, las cláusulas vinculadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y al financiamiento del Poder Judicial. También proponía un conjunto de derogaciones de alto impacto como la supresión del régimen de zonas frías y la anulación de la movilidad en las asignaciones familiares

Aunque ciertos sectores priorizaban también los últimos temas mencionados, el núcleo de la oposición se enfocó en frenar la propuesta del Gobierno que afectaba a las universidades y al sistema de salud. El oficialismo buscaba derogar tanto la actualización automática de partidas para las universidades nacionales como la declaración de emergencia en el área de discapacidad. Cabe recordar que ambas normativas habían sido vetadas originalmente por el presidente Javier Milei, pero el Congreso logró ratificarlas posteriormente con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

En tanto artículo 70 del capítulo XI establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares entre las que figuraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), esto habilitaba a que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que se fijaran a discreción del Ejecutivo.

Respecto al régimen de zonas frías, el Gobierno proponía eliminar la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, de manera que se revertiría el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Debido a que este capítulo fue rechazado, las leyes de financiamiento para universidades y la emergencia en discapacidad se mantienen vigente. El proyecto del Presupuesto 2026 ahora pasó al Senado para su tratamiento, excluyendo estas derogaciones.