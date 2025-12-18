Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción del Presupuesto 2026.

La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Presupuesto 2026 en lo que fue una sesión maratónica que duró hasta horas de la madrugada de este jueves. Sin embargo, la oposición también consiguió un pequeño triunfo al conseguir los votos para rechazar el artículo que el Gobierno de Javier Milei había incluido en el debate el cual buscaba eliminar las leyes de financiamiento del hospital Garrahan, Universidades y Discapacidad.

En general, el oficialismo logró aprobar el proyecto de ley de Presupuesto 2026 tras reunir 131 votos afirmativos, 96 negativos y 18 abstenciones. Pero a su vez sufrió un revés al no poder sostener el artículo 75 que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

De esta manera el Presupuesto del Gobierno, tras la sesión maratónica que inició el miércoles, fue girado al Senado sin el capítulo XI. La caída de este que incluía el polémico artículo 75, se obtuvo después de que la oposición pudiera imponerse con 123 votos negativos ante los 117 positivos, más las dos abstenciones. El resultado fue celebrado con euforia en todo el recinto.

En la votación en general, La Libertad Avanza tuvo de su lado a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo. En este caso los legisladores de la Patagonia aportaron 11 votos a favor, 7 en contra y dos ausencias.

Para el rechazo del capítulo 11, los legisladores de la Patagonia aportaron 11 votos a favor, 11 en contra y tres ausencias.

Cómo votaron los diputados de Neuquén

En el debate por el presupuesto general para el año 2026, Neuquén votó de la siguiente manera: Karina Maureira (La Neuquinidad), Soledad Mondaca (LLA), Gabriela Luciana Muñoz (LLA) y Gastón Riesco (LLA) votaron a favor. El único voto en contra fue el de Pablo Todero de Unión por la Patria.

En el debate por el capítulo XI del Presupuesto que incluía la eliminación de leyes de financiamiento importante, Neuquén aportó los siguientes votos: Karina Maureira (La Neuquinidad) y Pablo Todero (UxP) votaron en contra. En tanto Soledad Mondaca (LLA), Gabriela Luciana Muñoz (LLA) y Gastón Riesco (LLA) votaron a favor

Así votaron los diputados de Río Negro

En el debate por el presupuesto general para el año 2026, Río Negro sumó votos divididos: Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas) se abstuvo; Marcelo Mango (UxP) y Adriana Cristina Serquis (UxP) votaron en contra; y finalmente Anibal Tortoriello (LLA) junto a Lorena Villaverde (LLA) votaron a favor.

En el debate por el capítulo XI del Presupuesto que incluía la eliminación de leyes de financiamiento importante, Río Negro voto así: Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas) estuvo ausente; Marcelo Mango (UxP) y Adriana Cristina Serquis (UxP) votaron en contra; y finalmente Anibal Tortoriello (LLA) junto a Lorena Villaverde (LLA) votaron a favor.

Cómo votaron los diputados en las otras provincias de la Patagonia

En el debate por el presupuesto general para el año 2026, las provincias del resto de la Patagonia votaron de la siguiente manera:

Chubut: Jorge Antonio Avila (Provincias Unidas) ausente; José Glinski (UxP) y Juan Pablo Luque (UxP) votaron en contra; en tanto los libertarios Maira Frias y Cesar Treffinger votaron a favor.

Santa Cruz: José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Jairo Guzmán (LLA) votaron a favor, mientras que los tres legisladores de Unión por la Patria Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina votaron en contra.

Tierra del Fuego: Jorge Neri Araujo (UxP) y Andrea Freites (UxP) votaron negativo; Santiago Pauli (LLA) y Miguel Rodríguez (LLA) votaron a favor; y Paulo Agustín Tita (UxP) estuvo ausente.

