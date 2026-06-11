Manuel Adorni presentó su declaración jurada: inmuebles, dólares y nuevas deudas

La nueva declaración jurada de Manuel Adorni se difundió este jueves y da cuenta de su importante incremento patrimonial durante el último año, con inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y nuevas deudas hipotecarias.

Qué muestra la nueva declaración jurada de Manuel Adorni

El patrimonio del funcionario al inicio de la declaración era de $662,6 millones y al cierre se ubicó en $944,5 millones, lo que refleja un fuerte incremento explicado principalmente por ingresos no gravados, herencias/donaciones y la revalorización de activos.

El detalle de la declaración jurada de Adorni reflejó que posee en el apartado de inmuebles un departamento en CABA (vivienda en Caballito), otro departamento en La Plata, otra propiedad en Exaltación de la Cruz (casa en el country Indio Cuá) y otro departamento con cochera adquirido en 2025. El valor total de inmuebles supera los $570 millones aproximadamente.

También declaró un vehículo Jeep Compass 2021; dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones; dinero en efectivo en dólares por más de 200.000 de la divisa norteamericana (valuados en más de $300 millones) y depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares. También bienes del hogar por $41,3 millones.

En lo que refiere a deudas, al inicio de la declaración trepaban a $92,4 millones y en el cierre se multiplicaron hasta llegar a los $317,3 millones.

Los ingresos laborales y rentas son por $48,1 millones; los ingresos no alcanzados por Ganancias son de $270,7 millones y las herencias/donaciones explican otros $73 millones.

Adorni declaró además gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles $129,3 millones.

NA