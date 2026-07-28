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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 29 de julio

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 29 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 28 de julio

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:00 a 13:30Barrio Los Prados – Comahue Golf Club Inda (Altos de Valentina) – 251 Viviendas.Adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
9:00 a 11:00América 2652Instalación y conexión de nuevo conductor subterráneo de Baja Tensión

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 29 de julio.

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