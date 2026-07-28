Horóscopo chino de hoy, martes 28 de julio: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

La reconocida astróloga compartió las claves energéticas de este martes 28 de julio de 2026. Qué significa la influencia del Conejo, cuáles son los animales con mayor afinidad y qué actividades conviene realizar durante la jornada.

La astróloga Ludovica Squirru compartió en sus redes sociales la agenda energética correspondiente a este martes 28 de julio, una guía diaria basada en la astrología china que indica cuál es la energía predominante, el signo que rige la jornada, las afinidades entre los distintos animales del zodíaco y las actividades más recomendadas para aprovechar el día.

Según la especialista, este martes estará marcado por la energía del Agua yin, un elemento asociado con la sensibilidad, la intuición, la comunicación y la capacidad de adaptación. A esta influencia se suma el protagonismo del Conejo, uno de los signos más diplomáticos y conciliadores del horóscopo chino.

La combinación invita a privilegiar el diálogo, fortalecer los vínculos personales y avanzar en proyectos importantes con calma y planificación. También será un momento propicio para iniciar nuevos procesos y resolver asuntos que venían demorados.

Horóscopo chino de hoy: la energía del martes 28 de julio

De acuerdo con la agenda difundida por Ludovica Squirru, las claves de este martes son:

Energía del día: Agua yin.

Agua yin. Signo del día: Conejo.

Conejo. Ki diario: 6.

La especialista también indicó que el Gallo será el signo que experimentará el choque energético de la jornada, por lo que quienes hayan nacido bajo este animal podrían encontrar mayores desafíos, demoras o tensiones y deberán actuar con paciencia antes de tomar decisiones importantes.

Los signos con mayor afinidad este martes

La energía del Conejo favorecerá especialmente a quienes pertenezcan a los siguientes signos:

Rata

Tigre

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho (Cerdo)

Para estos animales del horóscopo chino, el día será especialmente favorable para fortalecer relaciones personales, avanzar en proyectos y concretar objetivos que requieren cooperación.

El consejo de Ludovica Squirru para este martes

Según la agenda compartida por la astróloga, este martes resulta especialmente favorable para:

Casarse.

Realizar tareas de servicio social.

Orar o decretar.

Visitar amigos y familiares.

Ir al médico.

Iniciar tratamientos o cirugías.

Instalar puertas.

Cimentar construcciones.

Excavar.

Realizar mudanzas.

Inaugurar proyectos.

Iniciar demandas o trámites legales.

La propuesta de la especialista apunta a aprovechar una jornada que combina sensibilidad, estabilidad y capacidad para construir bases sólidas tanto en el plano personal como en el profesional.