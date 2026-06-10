Adorni presentó una declaración jurada: dijo que recaudó USD 513.000 en Bitcoin y modificó el patrimonio familiar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas que modifican de manera significativa su situación patrimonial y la de su esposa, Bettina Angeletti.

La presentación se produjo en medio de las investigaciones judiciales que lo tienen bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, causas que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según la documentación presentada, Adorni incorporó activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores, entre ellos USD 513.000 provenientes de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018.

Desde la Jefatura de Gabinete explicaron que la reconstrucción patrimonial abarcó operaciones económicas realizadas antes de su ingreso a la función pública, incluyendo inversiones financieras, bienes heredados y movimientos patrimoniales de la familia desde 2020.

De acuerdo con la versión oficial, las ganancias con criptomonedas surgieron de inversiones realizadas a través de ocho billeteras virtuales. El capital inicial habría sido cercano a los USD 200.000 y, tras distintas operaciones y la evolución de la cotización del activo digital, se transformó en los USD 513.000 ahora declarados.

La revisión también incluyó modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, quien además de desempeñarse como monotributista ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada.

Herencias y propiedades

Entre los bienes incorporados a la reconstrucción patrimonial figuran ingresos provenientes de la herencia de su padre, fallecido en 2022. Según la información presentada, la venta de una propiedad en La Plata le generó ingresos por aproximadamente USD 57.000, mientras que la venta de un lote en Daireaux aportó cerca de USD 22.000.

Además, la documentación actualizada incluye precisiones sobre la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025. El inmueble, que anteriormente figuraba sólo a nombre de Bettina Angeletti, ahora aparece declarado en partes iguales entre ambos cónyuges.

También se incorporaron detalles sobre las remodelaciones realizadas en esa propiedad, cuyo costo fue estimado por el entorno del funcionario en alrededor de USD 170.000, una cifra inferior a los USD 245.000 que habían trascendido durante la investigación judicial.

Por otra parte, Adorni informó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que, según explicó, se concretó mediante un anticipo de USD 30.000 y distintos mecanismos de financiamiento.

Regularización fiscal

Las rectificaciones también alcanzan las declaraciones impositivas de los últimos cinco años. Como consecuencia, el jefe de Gabinete deberá regularizar y abonar los impuestos que correspondan por los activos y operaciones incorporados en esta nueva presentación.

Desde el entorno del funcionario sostienen que todos los bienes, inversiones y recursos económicos declarados tienen origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que la documentación busca acreditar el origen lícito del patrimonio familiar.

Con información de Infobae.