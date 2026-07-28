Cena reservada en el Duhau: los 10 empresarios del círculo rojo que escucharon a Kristalina Georgieva antes de su viaje a Vaca Muerta

La estadía de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la Argentina sumó un capítulo de alto impacto para el poder económico. Tras reunirse con el presidente Javier Milei, participar de un gabinete ampliado y dar una conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del organismo multilateral encabezó una cena ultra reservada con 10 referentes clave del círculo rojo empresarial.

La cita tuvo lugar en el Palacio Duhau del barrio porteño de Recoleta, bajo un estricto operativo de seguridad privada y custodia de la Policía Federal. Las invitaciones partieron directamente de la oficina técnica local del FMI, a cargo de Max Alier Montenegro, con el objetivo de testear de primera mano las expectativas del sector privado sobre el programa económico y el mapa electoral que se avecina.

La lista de los 10 comensales del poder: cómo fue la reunión de Kristalina Georgieva en Neuquén

Entre los ejecutivos y directivos que compartieron la mesa con Georgieva y su equipo técnico —integrado por Nigel Chalk, Luis Cubeddu y Joyce Wong— destacaron figuras de peso en la economía real, las finanzas y el sector energético:

Energía y Petróleo: Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy – PAE), referente de un sector clave que este martes tendrá su punto culminante cuando la titular del FMI aterrice en Vaca Muerta junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Finanzas y Desarrollo Inmobiliario: Eduardo Elsztain (presidente de IRSA) y Jorge Brito (presidente de Banco Macro y Genneia).

Unicornios y Tecnología: Juan Martín de la Serna (presidente de Mercado Libre Argentina) y Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá).

Industria y Minería: Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium) y Catalina Cascio (Ferrosider).

Cámaras y Grupos Empresarios: Mariana Schoua (presidenta de AmCham Argentina) e Isela Costantini (Grupo ST).

«Impresionada con los resultados»: la defensa de Luis Caputo y la lección búlgara

Horas antes del encuentro privado en Recoleta, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló detalles de las conversaciones institucionales y aseguró que la titular del FMI remarcó estar «muy impresionada con los resultados del programa».

Durante la reunión de gabinete ampliado con Milei, Georgieva pidió «perseverancia ante la ansiedad social», apelando a su propia experiencia personal en Europa del Este:

“Ella viene de Bulgaria y entiende porque su país tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Decía que es muy común que, a medida que se van alcanzando logros, la gente los dé por dados y se ponga más ansiosa”, relató el titular del Palacio de Hacienda.

Uno de los puntos donde más coincidieron el Gobierno y el FMI fue en la fortaleza del superávit energético y fiscal argentino en medio de un contexto internacional convulsionado por conflictos bélicos.

Caputo explicó que el propio Milei le detalló a Georgieva cómo la producción en Neuquén actúa como un blindaje macroeconómico: “Si la situación internacional se complica y suben los precios de la energía, la Argentina, al ser un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

Respecto al mercado de trabajo, el equipo económico admitió ante el organismo que el objetivo central de la reforma laboral es revertir el estancamiento del empleo formal, destacando la reducción de cargas patronales y el nuevo esquema de cese laboral para incentivar la formalización de los trabajadores.