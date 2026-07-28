El cipoleño Gustavo Del Prete se convertirá en nuevo refuerzo de San Lorenzo

El futbol de Primera División sumará a un nuevo protagonista regional. En las próximas horas, Gustavo Del Prete se convertirá en nuevo refuerzo de San Lorenzo. El oriundo de Cipolletti regresará a jugar al país luego de cuatro años desde su salida de Estudiantes.

El Tuti llega al Ciclón luego de quedar libre en Atlas de México, donde disputó 27 partidos y convirtió 3 goles. Tuvo un 2026 con poco rodaje, ya que solo jugó 27 minutos oficiales en el último semestre y a Boedo con intenciones de volver a ser protagonista.

Se espera que este martes el delantero se realice la revisión médica y firme su vínculo (contrato por 18 meses). El futbolista ya tiene todo acordado con el equipo azulgrana pero deberá esperar la habilitación por parte de FIFA, ya que San Lorenzo continúa inhibido aunque ya pagó sus deudas.

El cipoleño se convertirá en el segundo refuerzo de este mercado de pases, luego de la llegada de Juan Pablo Álvarez. Por otro lado, el Ciclón comenzó una nueva etapa en este semestre luego del regreso de Pipo Gorosito como entrenador tras 22 años. La única competencia que disputará en este 2026 será el Torneo Clausura, ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y Argentina.

El Tuti Del Prete dejó un recuerdo imborrable en la Visera de Cemento.

Surgido en el Club Cipolletti, debutó en la Primera del Albinegro en 2014 y con un gran nivel se mantuvo en el futbol regional hasta 2018, donde fue comprado por Montevideo City Torque de Uruguay.

Luego, Estudiantes de La Plata fijó sus ojos en el y Del Prete pegó la vuelta al país. En el Pincha mostró su mejor imagen y por su rendimiento quedó en la prelista de 50 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2022.

Tras romperla, continuó su carrera en Pumas de México, tuvo un paso por Mazatlán y su travesía en México terminó en Atlas. En el segundo semestre de 2026, el Tuti tendrá su primera experiencia en un grande del futbol argentino, donde buscará rodaje y protagonismo de la mano del Pipo Gorosito.