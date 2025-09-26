Marcelo Román pidió ayuda a Alberto Weretilneck y Javier Milei por el reclamo municipal en Allen: «Nos tienen de rehenes»

En un video publicado en redes este viernes, el intendente de Allen, Marcelo Román, acusó de que los gremios municipales que reclaman hace meses por aumentos salariales responden a «una opereta política» y denunció que hay un grupo de «veinte» manifestantes, agrupados en Soyem, ATE y UPCN, que tiene de «rehén» al resto del personal. Afirmó que la situación «es insostenible» y pidió ayuda al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente Javier Milei.

«Le pido al señor gobernador por favor que nos dé una mano», expresó el intendente. Asimismo, agregó: «También le pido a las autoridades nacionales y a nuestro presidente que se haga eco de la situación en nuestra ciudad».

«Lamentablemente dentro de la ciudad de Allen tenemos alrededor de 15 o 20 personas pertenecientes a los gremios Soyem, ATE y UPCN, que nos tienen de rehenes hace aproximadamente un mes y medio a la fecha, cuando el 95% de los empleados municipales se encuentran trabajando como corresponde», expresó Román.

«Recién acaban de romper una puerta en el ingreso de la recepción. Había tres policías y no les importó», afirmó y repudió que «no nos dejan salir, a veces con insultos y agresiones físicas«. De igual forma, denunció que «tuvieron secuestrados los vehículos durante casi dos semanas en el corralón municipal».

Pese a esto, el intendente afirmó que seguirán adelante y harán caso omiso a los pedidos de renuncia. «No vamos a renunciar porque el pueblo y Dios, sobre todas las cosas, nos puso en este lugar para cumplir un propósito de nuestra ciudad, no para fines personales», sostuvo.

«Son veinte personas que están amparadas políticamente porque ninguna solución que les hemos planteado han querido aceptar«, señaló y mencionó «hemos dado hasta el día de la fecha un 59% de aumento en lo que va del año. Más aumento no podemos dar».

Por último, afirmó que «ya se hicieron las denuncias correspondientes y hay gente identificada», tanto por los daños en el municipio como por la agresión reciente a la Jueza de Faltas.

«Malgastó la plata»: el enojo de los gremios municipales de Allen contra Marcelo Román

Por su parte, Ramón Cayuqueo de ATE denunció que «en el municipio hay plata«, pero que Román «quiere mantener a sus funcionarios a costillas de los empleados«. «Se metió solo en este quilombo», sostuvo y remarcó: «Malgastó la plata, él y (Sebastían) Ocampo en las fiestas que hacían en Allen».

Los manifestantes aseguran que no se negó el acceso o egreso del personal municipal. Foto: gentileza.

En este sentido, Cayuqueo afirmó que hay funcionarios de Román que cobran «sueldos muy abultados de 4 millones» mientras que hay empleados municipales que cobran un sueldo de «1.200.000» de bolsillo. Incluso, denunció que hay funcionarios que cobran «un doble sueldo», al tiempo que hay empleados que cobran «atrasado o fuera de fecha».

También, desde los gremios aseguraron que el reclamo de este viernes se esta llevando adelante frente a la municipalidad y que no se está negando el ingreso o egreso de personas. Si bien Cayuqueo reconoció que hubo «empujones» con la Policía, aseguró que solo querían entrar al edifico «para tocar el bombo, nada más».

Asimismo, reclamó que las declaraciones del intendente incitan «a la violencia» porque «llama a los ciudadanos» a enfrentarse con ellos.