Marcelo Rucci, sobre el conflicto entre Milei y el gobierno de Chubut: «Lo tiene que resolver la política, no los gremios»

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, expresó en RÍO NEGRO RADIO su posición respecto al conflicto entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Escuchá al secretario general del Petroleo Marcelo Rucci en RÍO NEGRO RADIO:

Rucci destacó la importancia de «agotar las vías que sean necesarias antes de llegar a una instancia tan dura como la que plantea el gobernador de la provincia de Chubut».

Argumentó que la industria petrolera pasó por momentos difíciles y que ahora esta en crecimiento, «tenemos que ver en el crecimiento que tenemos en Vaca Muerta, venimos de una recesión muy grandedespués tuvimos que pagar las consecuencia de la pandemia con 84 compañeros que perdieron la vida».

Rucci hizo un llamado a «agotar las vías de la discusión, la vía de no personalizar este tipo de problemas y sino esta la segunda opción que es a través de la justicia, pero no me parece llegar a un extremo de esos en un momento donde la industria esta generando y van a venir inversiones».

«No estoy diciendo que no es legítimo lo que piden los gobernadores, hablo de las consecuencias que podría traer una medida de esa magnitu. Apelo tanto al gobernador de Río Negro como al gobernador de Neuquén con la suficiente capacidad para resolver un tema político que lo tiene que resolver la politica, no los gremios», agregó el sindicalista.

Rucci resaltó que «hay que apelar a que el presidente escuche a las provincias que están en una situación difícil, las provincias tienen legítimamente los recursos a través de la constitución nacional». «Entonces tampoco creo que es bueno que se avasalle o se imponga y creo que los canales son los canales de la democracia a través del dialogo y la discusión», agregó.

El respaldo del gobernador de Chubut recibido en la legislatura y el apoyo de otros gobernadores refuerzan la postura del sindicato petrolero. Sin embargo, Rucci enfatizó que «son gremios autónomos que tomen la decisión que tengan que tomar y no me parece mal que el gobernador de Chubut pelee por Chubut, me parece que habría que agotar los canales que corresponden».

«La mayoría de los gobernadores han apoyado la postura del gobernador de Chubut un reclamo que para todos es legítimo, obviamente que la legitimidad la tienen los gobernadores»,expresó.

En última instancia, Rucci confía en «la capacidad de los gobernadores que nos representan, en democracia estos son los canales que tienen que haber para arreglar una situación política, creo que esa es la vía que tenemos que agotar».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).