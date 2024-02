Ignacio Torres: «Somos una provincia chica, pero que se va a defender»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, realizó este mediodía declaraciones a Radio Con Vos , tras el intenso cruce del pasado jueves por la noche contra el presidente Javier Milei y adelantó qué pasará con el corte de suministros a Nación: «Hoy vamos a tomar una decisión».

En sus declaraciones, el gobernador dijo que Chubut es una provincia chica, pero que se va a defender. Remarcó que hay un grado de cinismo que sorprende.

Hizo referencia a que se encontraron con una provincia endeudada, y que por primera vez en diez años lograron un acuerdo para que las clases puedan comenzar. Habían presentado una cautelar por el transporte y expresó que «nos retienen el equivalente a cuatro escuelas»



Torres sostiene que Nación debe ser el único acreedor del mundo que no quiere cobrar, para así tener la herramienta de asfixiar financieramente todos los meses a la provincia de Chubut.

Cree que es deliberado ya que, según lo que dijo el propio ministro del interior Francos, la relación con la provincia cambió después de que se cayera la Ley Omnibus. Además destacó que sus diputados votaron a favor, aunque considera que si hubiesen votado en contra, igual está mal lo que están haciendo ya que, «no podemos naturalizar la extorsión».



Torres expresó que no era esperable un comportamiento de esta naturaleza por parte del mandatario Javier Milei en la relación con el sistema político. «Mas allá de la forma, más allá de la retórica ahí hay un dilema que tiene que ver con la narrativa y la épica de buscar enemigos imaginarios para distraer a la sociedad de la realidad y no hacer lo que tiene que hacer que es gobernar.



El gobernador dijo «nosotros en Chubut a escala hicimos un ajuste mucho mas grande que el que hizo el gobierno nacional. Dimos una pelea judicial en la que terminaron presos un miembros de un gremio que extorsionaba empresarios.»

Además remarcó que «Chubut pide respeto», destacando que hace política para gobernar, para transformar la realidad de su provincia, aclarando que el gobierno nacional está en un microclima donde «dos o tres cortesanos le dicen al presidente que vive en una realidad que es muy distinta».

Torres expresó que «todos queremos que el gobierno tenga equilibrio fiscal y que le vaya bien, pero no quieren que se nos rían más en la cara».

Ante la consulta sobre una la creación de una empresa que podría llamarse «Energía Patagonia» , el gobernador respondió que se trata de una idea para nuclear a provincias productoras de algún tipo de energía, ya sea petróleo, hidroeléctrica etc.

«Está previsto que salga antes de mediados de marzo, el 7 de marzo nosotros tememos una reunión con el parlamento patagónico, van a estar todos los legisladores nacionales y todos los gobernadores de la Patagonia en Madryn y, entre los distintos proyectos que vamos a presentar en el marco de una agenda de desarrollo personal está también la empresa patagónica de energía.» detalló Torres.

Eso le daría más autonomía o densidad para discutir eventualmente con el gobierno nacional, además remarcó que «hay otro dilema que también enojó al gobierno y que es un planteo que van a seguir sosteniendo: los recursos son de las provincias y esto no es una interpretación o algo que opino, es algo que dice la constitución claramente.»

Para Torres, el gobierno dice que la energía es un intangible, que cuándo pasa por las turbinas de las hidroeléctricas, el recurso vuelve, entonces Nación tiene que ser el poder concedente de las hidroeléctricas que vence el año siguiente.

Destaca que «el agua es nuestra, los recursos son de las provincias. entramos en una discusión de hace cientos de años de un país unitario o federal y en ese sentido esa no es una discusión partidaria, es una discusión sobre que modelo de país queremos». Torres remarcó que «nosotros queremos decidir en relación a las concesiones y que alentó a que hagan la infraestructura que hay q hacer.

El gobernador de Chubut dijo que la Patagonia representa el 50 por ciento de las divisas de los dólares que vienen dilapidando los distintos gobiernos nacionales. «Acá en Comodoro Rivadavia en mas de 100 años se generaron mas de 300 mil millones de dólares con nuestra operadora de bandera YPF» y dijo que en Comodoro no hay agua, explicando que YPF se quiere ir sin hacerse cargo del pasivo social ambiental y que «esas son cosas que nosotros las vamos a pelear y no se tiene que enojar nadie ya que se trata de una discusión clara, los recursos son de las provincias y no te pedimos un peso, solo que respetes lo q dice la constitución».

Para finalizar Torres explicó que él no toma decisiones para ver como quedan en las redes sociales. «yo lo que dije lo voy a hacer, y lo sabían todos, Francos, Macri, Bullrich, porque hace rato lo venimos hablando»