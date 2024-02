Video | La Legislatura de Chubut respaldó a Ignacio Torres e intimó a Milei: «Quisieron matar a una provincia chica»

La Legislatura de Chubut discutió esta tarde un proyecto de resolución en apoyo a la posición del Ejecutivo provincial en la disputa que mantiene con el Gobierno de Javier Milei por el descuento de $13 mil millones de fondos coparticipables.

La sesión extraordinaria comenzó pasadas las 19 horas, a la espera de Ignacio Torres, quien a su llegada ocupó la «banca 28», un lugar reservado en la cámara para los integrantes del Poder Ejecutivo que lo solicitan para expresar su postura.

Durante su intervención, Torres habló en duros términos contra el jefe de Estado y desafió: “Yo quiero dialogar y acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima”.

Además, el mandatario provincial afirmó que la medida del Ejecutivo no es partidaria -Torres es un dirigente del PRO- sino que se debe a una maniobra política: “¿Para qué subir al ring enemigos imaginarios todo el tiempo? ¿Por qué el agravio? Me lo explicaron de adentro del propio Gobierno. El objetivo no era fiscal, porque el costo es cero. Nos enteramos que, cuando ellos descubren que tienen esta herramienta para hacer un juego de pinzas a través del Central y Economía, nos terminan confesando que es algo político. Disciplinar a todas las provincias”.

Y agregó: “No es partidario. No quisieron matar a una provincia del PRO, lo que quisieron es matar una provincia chica. Un comentario fue ‘Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes’. Que nos puteen. Es cierto, somos una provincia chica, pero le agradezco al gobierno porque nos juntó a todos, y nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

El mandatario provincial dijo que “está de moda decir que las provincias se la gastan”, detalló que Chubut “aporta 100 y recibe 80″ y dijo que es “una provincia con superávit primario”.

“Algunos hablan de austeridad para no decir ajuste. Nosotros tuvimos que ajustar, parte de administrar es ordenar las cuentas. Esa pelea que estamos dando para ordenar la provincia, que estaba última en el ranking de transparencia institucional y entre todos tenemos que salir de ahí, hoy me denuncian penalmente a mí. El gobierno nacional debería estar pidiendo que Chubut exporte más. Festejemos cuando el equilibrio fiscal llegue de la mano del crecimiento” advirtió.

Además, cuestionó directamente a Javier Milei. «¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?, ¿Qué le puede pasar a una persona para tener tanto odio y resentimiento?«, dijo, en referencia a una publicación que likeó en redes el Presidente, en la que se retocaba una foto de Torres con la imagen de un chico con síndome de Down.

En paralelo, en busca de más apoyo, Torres reunirá a los gobernadores patagónicos en el Senado de la Nación este martes. Lo acompañarán Alberto Weretilneck por Río Negro, Claudio Vidal por Santa Cruz, Sergio Ziliotto por La Pampa, Rolando Figueroa por Neuquén y Gustavo Melella por Tierra del Fuego, quienes en conjunto brindarán una conferencia de prensa.

La Legislatura de Chubut respaldó a Ignacio Torres e intimó a Milei: qué dijeron los legisladores

Más temprano, los legisladores debatieron el proyecto de ley elaborado por los diputados Juan Pais, Daniel Hollmann y María Aguilera, que encomienda al Poder Ejecutivo local «la ejecución de todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado provincial».

El texto habilita al gobernador a «la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero de 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, a los del artículo 9 de la Ley 26206 (Ley de Educación Nacional) por los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024; y los recursos correspondientes al Fondo de Compensación del Transporte Público».

El proyecto de ley fue votado por los legisladores del oficialismo y de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Familia chubutense y el Partido independiente de Chubut.

“Quiero decir que yo no voté a Ignacio Torres ni ninguno de los diputados de nuestro bloque, pero es mi gobernador y el gobernador de todos los chubutenses. Cuando el gobernador recibe un agravio, nos están agraviando a todos y debemos estar todos unidos en pos de la defensa de los intereses de todos los chubutense”, dijo Juan Pais, del bloque Arriba Chubut, al abrir el debate.

A su turno, Hollmann consideró que se trata de un “día histórico” para la Legislatura provincial a raíz de la respuesta que la cámara a los “ataques que está llevando el gobierno nacional, no solo a todos los chubutenses sino también a nuestro gobernador”.

A la sesión extraordinaria fueron invitados los legisladores nacionales por Chubut, intendentes y dirigentes políticos de distintos partidos para que «se sienta el apoyo a la postura» detalló el vicegobernador Gustavo Menna, quien en la previa adelantó que «la intención es que se trate un proyecto de apoyo a las medidas judiciales que se impulsaron frente al avasallamiento del gobierno nacional».

El gobernador recibió el apoyo de partidos políticos, cámaras empresarias locales, intendentes, concejales y sindicatos.