Marco Rubio, secretario de Estado, agradeció la “cooperación” del Gobierno argentino

El Departamento de Estado del Gobierno estadounidense informó que este martes el titular de ese organismo, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó montó en Venezuela el pasado 3 de enero para secuestrar al depuesto presidente de ese país, Nicolás Maduro. Los detalles.

Marco Rubio agradeció la “cooperación” del Gobierno argentino

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa, que Rubio le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.

En el marco de un operativo masivo de fuerzas especiales, denominado “Operación Determinación Absoluta”, que incluyó bombardeos en puntos estratégicos, un comando de la DEA (Administración para el Control de Drogas) norteamericana logró infiltrarse por la madrugada del pasado sábado en la residencia militar de Nicolás Maduro en el sur de Caracas y tras abatir a decenas de guardias de seguridad logró capturar vivo al líder bolivariano y a su esposa.

El presidente venezolano fue trasladado en un buque de guerra a la ciudad de Nueva York, donde afrontará un proceso judicial en un tribunal federal de ese país.

