Intervención de Estados Unidos en Venezuela: cómo impactará en el petróleo de Vaca Muerta 

La captura de Nicolás Maduro confirmó un cambio drástico de estrategia en Estados Unidos: el gobierno norteamericano decidió actuar «fuera de la caja». Lejos de la diplomacia tradicional de las últimas décadas, la gestión de Donald Trump rompió los moldes institucionales para aplicar medidas de shock y sin intermediarios en el tablero latinoamericano.

El análisis fue desglosado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí explicó que esta nueva forma de actuar —que se vio tanto en la intervención del mercado cambiario argentino como en la operación en Venezuela— tiene un trasfondo energético innegable, aunque advirtió que la reactivación petrolera del país caribeño será un «proceso lento y costoso».

Intervención de Estados Unidos en Venezuela: Vaca Muerta y la estabilidad del crudo

Para la Argentina, la gran pregunta es cómo afecta esto a Vaca Muerta. Wende explicó que el precio del barril se mantiene estable en el rango de los 57 a 60 dólares, un valor de equilibrio que le sirve a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al shale de Estados Unidos y a la competitividad de la Cuenca Neuquina.

«Venezuela tiene la mayor reserva del mundo, con 300.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita. Pero hay que explotarlo y no es sencillo», detalló el especialista. Al requerirse inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares para recuperar la producción, no habrá una inyección inmediata de oferta que desplome los precios, lo que protege la rentabilidad de las exportaciones argentinas.

Una región más “amigable” para inversores

En el plano político, Wende destacó que la situación le permitió a Javier Milei capitalizar su alianza incondicional con Donald Trump, y es que fue el primer mandatario en respaldar la intervención y diferenciándose de la oposición local.

En la columna radial explicó que la Argentina quedó posicionada en un «vecindario más agradable» para los inversores. Con el chavismo en retroceso y la consolidación de gobiernos pro-mercado en la región, el contexto se vuelve más atractivo para la compra de activos locales, un factor clave para acelerar la baja del Riesgo País.

El desafío financiero del viernes

Más allá de la geopolítica, la economía doméstica enfrenta su propia prueba de fuego esta semana. El próximo viernes 9 de enero vencen US$4.200 millones de deuda con bonistas privados. «La plata está, se va a pagar», aseguró Wende, aunque aclaró que el Gobierno define la ingeniería financiera para no golpear las reservas.

La estrategia oficial oscila entre usar superávit del Tesoro o activar un préstamo (REPO) con bancos internacionales por unos USD 2.000 millones. El objetivo final es demostrar solvencia para perforar el piso de los 550 puntos de Riesgo País y recuperar el acceso al crédito internacional.

