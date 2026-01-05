Donald Trump aseguró que podría reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en menos de 18 meses

Donald Trump brindó más detalles este lunes sobre la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Además, se refirió a la intervención militar en Venezuela y aseguró en qué plazo podría reconstruir su infraestructura petrolera.

En contacto con NCB News, el líder republicano destacó que las empresas estadounidenses podrían poner operativo los yacimientos petroleros del país venezolano en menos de 18 meses.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, aseveró.

Desde Infobae indicaron que se estiman que las reservas venezolanas serían más de 300.000 millones de barriles, lo que implica aproximadamente una quinta parte del total global conocido hasta el momento.

Aún así, fuentes de la industria se han mantenido cautelosos con respecto al tema, más allá del optimismo de Trump.

Tanto desde Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips estuvieron reservados desde la intervención estadounidense en Venezuela, debido a la inestabilidad política del país.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, recordó que la empresa fue expropiada en dos oportunidades y puntualizó que la viabilidad económica volver a operar en Venezuela requiere otro tipo de análisis.

Por su parte, revelaron que el secretario de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con los ejecutivos petroleros estadounidenses para definir una hoja de ruta de inversión y reconstrucción.

“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó Trump, añadiendo también que los precios del combustibles se encuentran en mínimos desde marzo de 2021.

Qué dijo Trump sobre el presunto «pacto» interno de la captura de Maduro

El mandatario estadounidense indicó esta jornada que la detención del presidente de Venzuela se llevó a cabo sin la intervención del círculo íntimo del líder chavista y aseguró que “muchos querían hacer un acuerdo”.

“No, eso no es el caso”, agregó Trump sobre una presunta coordinación con Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, apuntó.

Asimismo, el mandatario descartó que haya elecciones en Venezuela en los próximos 30 días: “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”. A esto, sumó que habrá otra intervención militar en caso de que Rodríguez deje de cooperar.

Por otra parte, con respecto a la líder opositora María Corina Machado, Trump negó que hubiera descartado su participación en un posible gobierno venezolano. Además, dijo que «no debería» haber ganado el Premio Nóbel de la Paz, pero sostuvo que «no tiene nada que ver» con su decisión.