María Eugenia Vidal en Roca: “Voy a estar en el lugar que la gente decida que esté”

“Me gustaría ser presidenta, lo he dicho públicamente. Luego de haber gobernado a 17 millones de argentinos en la provincia de Buenos aires y a tres millones de porteños en la ciudad, me gustaría poder transmitir toda esa experiencia a la transformación de mi país”, expresó esta tarde la diputada nacional María Eugenia Vidal en Roca.

La exgobernadora está recorriendo la región y manifestando su apoyo al candidato a gobernador por Juntos por el Cambio Aníbal Tortoriello.

“Tengo esa vocación de servicio y de querer transformar pero no pongo el carro delante del caballo. Siento que a los argentinos no les interesa quien es candidato, hoy su preocupación pasa por otro lado, necesitan saber cómo vamos a resolver la inflación”, señaló.

“Voy a estar en el lugar que tenga que estar donde la gente decida que esté”, reiteró.

Minutos antes de dar esta entrevista a Río Negro, se conoció la sentencia de seis años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La diputada nacional remarcó que el escándalo por los chats de Lago Escondido tenía como objetivo tapar esta noticia.

“Me parece bastante llamativo que justo antes de la sentencia se genere este debate sobre una difusión de un chat. Primero no sé si es real, si está armado o editado y segundo fue obtenido ilegalmente”, sostuvo.

Para Vidal se pretende “dar por cierto y generar toda una discusión pública de algo que ni siquiera está judicializado para tratar de tapar lo que de verdad pasa que hoy se concreta la sentencia de un juicio de 14 años donde la vicepresidenta no pudo explicar su vínculo comercial con Lázaro Báez, no pudo explicar cómo Báez sin tener ningún antecedente en obra pública tuvo la mayor parte de las obras adjudicadas en Santa Cruz”.

La exgobernadora agregó que la vicepresidenta “no pudo explicar cómo Báez fue el único proveedor que cuando terminó su mandato, terminó cobrando todo a diferencia del resto de los proveedores contratistas del estado. Hay muchas cosas que no pudo explicar, que desde hace 14 años se están investigando en la Justicia y la discusión pública ¿tiene que ser alrededor de un viaje de un grupo de personas y de un supuesto chat que no sabemos si es real, que tiene un origen ilegal?. Yo no voy a hacerme cómplice de prenderme en esa discusión”, cuestionó duramente.

Para Vidal “el valor que tiene este día es que todos los argentinos podemos comprobar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera una vicepresidenta en ejercicio y que fue dos veces presidenta”.

Recorriendo el país

La diputada nacional contó Río Negro es la provincia 21 que recorre este año. “Como diputados nacionales representamos a todos los argentinos más allá del distrito donde nos voten, así como cuando fui gobernadora y vicejefa de gobierno de Buenos Aires, creo que la representación no puede hacerse desde un escritorio”, sostuvo.

Señaló que está trabajando para “acompañar y ser parte de este equipo de Juntos por el Cambio que quiere hacer alternativa el año que viene. No podemos decir que somos federales sin conocer cada realidad, y si no conocemos está región y sus actividades”, dijo.

También expresó que su mayor crítica a la gestión de Alberto Fernández es “el millón de nuevos pobres, los 200 mil argentinos más que no comen frente a la fiesta de Olivos y el avión de 22 millones de dólares que acaba de comprar, es imperdonable”.

Sostuvo que “los argentinos tenemos que saber que en medio de esta angustia hay por donde salir y hay con qué. Necesitamos que la política tenga un plan, que lo comunique claramente, que lo encare con convicción y coraje, que convoque a los mejores para hacerlo, que no piense en la siguiente elección sino lo que hacer para los próximos 10 años”.

Para la exvicejefa de la Ciudad de Buenos Aires “Juntos por el Cambio ha madurado hacia ese lugar, ha tenido un aprendizaje y lo puede demostrar el año que viene si la gente nos elige”, aseguró.