En vivo, Cristina Kirchner hace su descargo tras la condena en la Causa Vialidad

A poco de conocerse la condena este martes, a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el marco de la Causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner hizo uso de la palabra a través de su canal oficial de Youtube, para dar a conocer los pasos a seguir y también su apreciación de la investigación.

Cristina insistió en que «la condena estaba escrita» con anterioridad a su emisión, tal como había señalado tiempo atrás en sus distintas interveciones vinculadas a la investigación. «Está claro que la idea era condenarme» agregó al respecto.

La vicepresidenta señaló que es «raro» que haya sido condenada hoy «por administración fraudulenta». «Yo no legislo, eso lo hace diputados y senadores; tampoco ejecuto el presupuesto, por disposición de la ley» explicó sobre su postura.

«No voy a ser mascota de ellos nunca. Así me den seis años o más. Es curioso porque todos estos jueces, que no pagan el impuesto a las Ganancias porque ‘afecta su independencia a la hora de la sentencia’, pero subirte al avión de Clarín a Lago Escondido no afecta a la independencia de las leyes. Eso se llama mafia, mafia absoluta» apuntó contra Julián Ercolini, juez instructor en la Causa que la tiene como condenada.

Noticia en desarrollo.-