Márquez, la representante de Milei en Neuquén, espera la renuncia de Cascino: qué dijo de la privatización de YPF

Nadia Márquez, diputada nacional electa y referente de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén, habló sobre la privatización de YPF que propone Javier Milei. También se refirió a su manifestación de que renuncie dentro del espacio Fabricio Cascino, parlamentario del Mercosur de Arriba Neuquén, luego que su compañero de espacio firmará un documento que expresó un quiebre en la LLA por el pacto de Javier Milei con Mauricio Macri, en la previa del balotaje.

“Yo creo que él (Cascino) debería renunciar. No soy quien para exigirle o que me haga caso. Después de las expresiones desacertadas que tuvo lo moralmente correcto sería eso. Si alguien va a ser moralmente correcto o no ya no depende de mí”; expresó Nadia Márquez.

En declaraciones a FM Capital sostuvo que es “una cuestión de él con su conciencia y los argentinos”.

Durante la entrevista, también habló de las políticas que deberá llevar a cabo el presidente electo, Javier Milei. “Hay que tomar medidas que son urgentes, que no se pueden dilatar”, sostuvo sobre las acciones que encarar el libertario, pero marcó al mismo tiempo que “es donde se verá los mayores cambios”.

También trazó un paralelismo entre Javier Milei y el gobernador electo, Rolando Figueroa, a quienes definió “como personas democráticas”, al ser consultada sobre el hecho que integra Comunidad, un espacio liderado por el mandatario electo de Neuquén, quien manifestó su apoyo a Sergio Massa. “Las elecciones en tiempos de democracia, no son un obstáculo para luego trabajar juntos cuando el pueblo eligió a quién quiere que los gobierne”, dijo.

Nadia Márquez sobre Vaca Muerta e YPF

Dijo que Vaca Muerta “tiene muchísimos recursos abajo, pero a medida que pasa el tiempo lo vamos a usar menos, entonces necesitamos realizar las condiciones jurídicas necesarias que le den estabilidad para que inversiones extranjeras, nacionales, emprendimientos ya existentes y nuevos, empresas estatales y privadas pueden empezar a sacar rápido esos recursos que tenemos”.

Afirmó que esto teniendo en cuenta que “con la conversión de los distintos tipos de energía, para el caso del petróleo, los próximos 30 años, y 50 en el gas», eso «significa que en unos años más nadie va a hacer una inversión tan grande para tener recursos en tan poco tiempo”, opinó.

También se refirió a YPF. “ En este momento, no es momento de privatizar YPF. Ya lo dijo el propio Javier Milei, porque sería regalarla”, señaló Márquez.

Y agregó: “Ver cuál es la mejor opción para YPF y fundamentalmente para los argentinos. Entonces aún no se tienen todas las herramientas por eso Javier no lo ha definido. Dijo que ahora estamos en un proceso de poder ver la situación y poder reflotarla, porque privatizarla así, sería perder”, sostuvo.