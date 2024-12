Martín Doñate: «Fue una frustración, pero hay que insistir y trabajar en un frente opositor»

El señador Martín Doñate no quiere hablar de candidaturas. Archivo

El senador peronista Martín Doñate -que el año próximo finaliza su mandato- quiere rápidamente dejar atrás el fracaso de la alianza con el oficialismo y plantea un gran frente opositor al gobierno nacional y provincial. Dice que con “la enseñanza” de esa “frustración” hay que insistir con “expresiones amplias”.

Diario RÍO NEGRO le recuerda de una entrevista de fines del 2023 cuando adelantaba diferencias con el ya gobernador Weretilneck. ¿Qué pasó después?

-R: Se frustró todo en función de las decisiones de acompañamiento provincial al gobierno de Milei. Se ha quedado sólo en el vínculo de los intendentes que tienen responsabilidad de gestión. Fue un intento frustrado para el desarrollo y futuro de Río Negro.

-P: ¿Cuál es la autocrítica que deja eso?

-R: Que no hay posibilidad que la provincia tenga desarrollo ni gobierno exitoso si no se gobierna con amplitud y generosidad. Sirve de experiencia y enseñanza que debemos insistir con expresiones amplias. Eso hay que entenderlo para cuando nos toque gobernar en el 2027. No alcanza con un solo partido, que no representa a todos por la heterogeneidad y la diversidad de la Provincia. Cuando el gobierno se ensimisma y se aburguesa en el Estado se transforman en pacatos y ajustadores.

-P: ¿No faltaría profundizar un poco más la autocrítica?

-R: Se está haciendo hacia adentro, no públicamente, para no darle de comer a los adversarios. Además, el peronismo siempre realizó acuerdos en determinadas etapas, como ocurrió con JSRN. Se hizo con Ana Piccinini o con distintas expresiones. Y pareciera que, en algunos casos, los dirigentes son estadistas y en otros son traidores.

-P: ¿Y ahora llegan procesos internos?

-R: No es tiempo de internas , si de trabajar en favor de la sociedad rionegrina que sufre que el gobierno de Javier Milei ha destruido la economía de Río Negro, con la anuencia del partido oficialista, a partir de su apoyo parlamentario permitió que en las tarifas sean impagables, se ahoguen las Pymes, se desplome el consumo y la actividad económica.

-P: En relación a los tiempos, senador Ud. convocó al PJ trabajar ya para el lograr el gobierno en el 2027?

-R: Si, no tengo de dudas que se logrará, como que se hará una gran elección en el 2025 con un frente opositor, a partir de una gran articulación con quienes saben que Milei nos lleva a una situación dramática y que además tengan la esperanza del faro de Cristina Fernández como alternativa. Eso se debe replicar en la Provincia y posicionarse para el 2027.

-P: ¿Qué expresiones y sellos ubica en ese frente opositor?

-R: Todos aquellos que acepten que Milei nos está haciendo cagar de hambre, y aporten coraje y valentía para enfrentarlo, que rechace el canje de votos por obras que nunca se reactivan. En ese frente no hay posibilidad de incluir a quienes hoy se identifican y apoyan a Milei.

-P: Hay dos procesos bien marcados, el del 2025 y el del 2027. ¿Quienes lo encabezarán?¿ Ud. será candidato por la reelección?

-R: Lo vamos a definir en abril-mayo. Hasta entonces voy a colaborar con la articulación de ese gran espacio opositor y se definirá en conjunto. Pero, los candidatos no pueden ser tibios, tener en claro nuestra identidad y bancar lo que viene de la mano de Milei en la Argentina y en Río Negro.

-P: ¿Pero, a Ud. le interesa otro mandato en el Senado?

-R: Me interesa ser útil, no importante. Ser útil en el proceso para construir esa alternativa a Milei. Mi rol se definirá en abril o mayo. Hablar hoy de candidaturas es un despropósito.

-P: No se sabe hoy si se mantendrán las PASO. ¿Cómo definirán las candidaturas?

-R: No hay otra manera que no sea por internas si no existiera unidad.

-P: ¿Igual, según dijo, la conducción de Cristina Fernández constituye “un faro” ?

-R: Por supuesto. Además hay que pensar que no habrá posibilidades para una provincia si el país no crece y también se debe pensar en clave de proyecto y partido nacional. Con esa clave pensar en el 2025 y el 2027. El peronismo no es una comisión directiva de un pequeño grupo de intendentes. Trabajar en ese frente y, también, preparanos para la acción concreta de gobernar el Estado.

-P: ¿Por qué ocurriría ahora esa confluencia, empezando por el PJ, cuando antes no se ha concretado?

-R: El año pasado para las elecciones al Congreso fuimos en unidad, con Martín Soria. No observo desinteligencias aunque, por supuesto, no será fácil, El ejemplo de unidad es la integración del Consejo nacional del PJ donde participa la intendenta Soria, la senadora García Larraburu y también yo, liderado por Cristina. La unidad no es fácil ni para quienes gobiernan, como JSRN que, aún con el Estado, implosiona y tienen dificultades para articular todos sus propios dirigentes.



-P: Parece que hay dos vínculos suyos con los Soria, uno solido con el diputado y otro no tanto con la intendenta María Emilia Soria. ¿Es así?

-R: Tienen roles distintos. La intendenta debe gobernar su municipio y está condicionada por administrar la instancia local, y el diputado es opositor en el Congreso.