Martini sobre Chiocconi: “Nunca manifestó estar en desacuerdo con la posición política asumida”

La presidenta del bloque Frente de Todos en la Legislatura de Río Negro, María Eugenia Martini, respondió ante la salida de Ramón Chiocconi y se mostró sorprendida que en sus expresiones públicas hable de una gestión “sin rumbo”, sin haber manifestado objeciones internamente de manera previa.

Chiocconi esta semana informó su retiro del bloque con la intención de crear el unipersonal “Primero Bariloche” y en sus fundamentos esgrimió una postura crítica al manejo del bloque, al que consideró “estancado” y “sin rumbo”, pero también mencionó el contexto de la nueva alianza “Nos une Río Negro” y su interés de ir por la intendencia de Bariloche.

Consultada por RÍO NEGRO, Martini afirmó que Chiocconi, como cualquier otro dirigente, “tiene el derecho de seguir por el camino político que considere que lo representa”.

“En cuanto al diálogo interno, Chiocconi nunca manifestó formalmente en el seno del bloque estar en desacuerdo con la posición política asumida. Que diga ahora que no tenía rumbo es sorpresivo”, indicó la legisladora que compartió varios años de espacio político en Bariloche con el médico.

La dirigenta señaló que en el seno del bloque Chiocconi no expresó disconformidad con anterioridad a su decisión y de haber sido de este modo se habría discutido en las “reuniones políticas” que realizan habitualmente. También enfatizó, en alusión a los legisladores que dejaron el bloque en el último año y medio, que no deberían olvidarse que fueron elegidos por la alianza Frente de Todos.

Según indicó la exintendenta de Bariloche, el legislador les argumentó a sus pares su alejamiento del bloque por una “razón personal, sus intenciones de ser intendente de Bariloche. Como él mismo lo ha dicho cree que para eso su mejor estrategia es la de abandonar el bloque político que lo llevó a la Legislatura”, indicó.

En un análisis más amplio de la situación política actual, Martini opinó: “Veo que hay en Río Negro posicionamientos que no me parece que estén en línea con un interés colectivo. Me parece que hay compañeros y compañeras que buscan con toda honestidad su destino político por otros caminos. Entiendo que oportunamente será parte del debate”.

También argumentó que se está en la previa de un año electoral y por eso dijo comprender que “haya nervios y reacomodos, como sucede a nivel nacional, tanto en el oficialismo como en la oposición”.

“Hay que tener templanza y responsabilidad, y que nuestras acciones como referentes políticos, deben considerar primero a la gente, a quienes representamos, y a la unidad política, que nos permitirá reordenarnos y estar mejor plantados cuando lleguen los desafíos electorales”, enfatizó Martini.