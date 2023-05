Mauricio Macri defendió a la Corte y apuntó contra el Gobierno por su reacción: «Es antidemocrática»

El expresidente Mauricio Macri se expresó esta tarde luego de la polémica en torno a los fallos por los cuales la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán. El exmandatario salió al ataque del Gobierno Nacional luego de que Alberto Fernández lo vinculara a la medida en medio de una cadena nacional.

Bajo el titulo «No soportan que les pongan límites», Macri publicó una breve carta a través de las redes sociales donde defendió el accionar del maximo tribunal de Justicia del país y derrochó críticas hacia el oficialismo y los gobiernos «feudales» de las provincias. «Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de “feudales”, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores«, aseveró.

El fundador del PRO realizó una comparativa con lo que sucede en el distrito comandado por el precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales. Colocó de ejemplo a Jujuy al advertir que «existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder«.

En respuesta a las acusaciones que realizó Alberto Fernández este mediodía, señaló que se trató de una «deprimente» reacción y tildó su conducta de «antidemocrática«, tras el pedido de ampliación del juicio político a los miembros de la Corte. «No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática«, precisó.

Por último, Macri utilizó una comparativa «futbolera» para intentar explicar el desempeño del máximo tribunal en un estado republicano al definirlo como «árbitro de nuestra vida común«. Además, advirtió que no se debe dudar de sus fallos porque «nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia».

«Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar«, concluyó.

Mauricio Macri apoyó a la Corte Suprema: la carta completa

Qué dijo Alberto Fernández tras la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán

El presidente Alberto Fernández emitió por cadena nacional el video que había filmado para condenar el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de San Juan y Tucumán, el que vinculó con Mauricio Macri. Entre los puntos más importantes, anunció que enviará la resolución a la comisión de Juicio Político.

«La suspensión de las elecciones deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces», planteó el jefe de Estado. Puntualizó que «los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri (por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) siguen respondiendo a sus órdenes».

El presidente indicó que enviará a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados «las decisiones tomadas ayer» por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan, para que «se sumen a las causales de juicio político» en el proceso en el que se evalúa la conducta de los integrantes del máximo tribunal.

«Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo», resaltó en el mensaje.