Mauricio Macri sondea su candidatura para las elecciones 2027: el plan del PRO para negociar con Javier Milei

El PRO comenzó a mover sus fichas de cara al escenario electoral y mantiene firme la hipótesis de una candidatura presidencial de Mauricio Macri para 2027. Con la consigna «El próximo paso», el exmandatario se prepara para retomar sus recorridas por el interior del país apenas regrese de Estados Unidos tras la final del Mundial 2026, buscando medir el alcance de su figura en el mapa político nacional.

Según reveló el diario Clarín, la definición formal sobre su postulación recién se tomará en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, en el entorno del fundador del espacio amarillo reconocen que agitarla hoy funciona como la principal herramienta de negociación frente al gobierno de Javier Milei, tanto para acordar en la Ciudad de Buenos Aires como para fijar condiciones en la alianza parlamentaria con La Libertad Avanza.

De los elogios a Diego Santilli al gabinete repleto de exPRO

Tras presenciar el cierre del certamen internacional por sus responsabilidades dentro de la FIFA, Macri tiene decidido reintegrarse de lleno a la mesa de conducción de su espacio. En sus filas señalan con entusiasmo la reciente llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que interpreta como una consolidación del capital político amarillo dentro de la Casa Rosada.

De hecho, el expresidente suele remarcar en privado que la columna vertebral del Ejecutivo nacional está compuesta por dirigentes surgidos o moldeados en las filas del PRO, destacando a figuras como Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Patricia Bullrich (Seguridad) y Pablo Quirno (Cancillería).

«Mauricio siempre dice que los únicos mileístas reales son Javier y Karina», ironizan en el entorno del exmandatario para graficar la fuerte impronta de exfuncionarios macristas en la gestión central.

La Ciudad de Buenos Aires y el pacto con La Libertad Avanza

Aunque los sondeos actuales le asignan un piso menor, mediciones internas estiman que una construcción federal que sume a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba) le permitiría a Macri alcanzar una base de entre 15 y 18 puntos en una elección general.

Ese potencial electoral es la principal llave con la que el macrismo busca forzar un entendimiento con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Tras la derrota sufrida el año pasado en el territorio porteño frente al oficialismo nacional, la prioridad del espacio es blindar la reelección de Jorge Macri mediante una fórmula de unidad respaldada por Balcarce 50.

En el círculo íntimo del exjefe de Estado sostienen que si el Gobierno acepta confluir en territorio porteño, la opción de una postulación presidencial de Mauricio Macri perdería fuerza. De lo contrario, en el espacio no descartan ir a una competencia abierta o impulsar armados alternativos con dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta para dar la pelea en todos los distritos.