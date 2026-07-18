Diego Santilli desplazó a Darío Genua como secretario de Ciencia y Tecnología: siguen los cambios en el Gabinete

La reconfiguración del mapa de poder dentro de la Jefatura de Gabinete no se detiene y suma un nuevo capítulo determinante. En los próximos días, el Gobierno hará oficial la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. El movimiento, lejos de ser un simple recambio administrativo, es la consecuencia directa del desembarco de Diego Santilli como ministro coordinador, quien busca imprimir su propia impronta, ubicar a hombres de su entera confianza y barrer con los resabios de gestiones anteriores en un sector de altísima gravitación estratégica.

Según precisó Infobae, la salida de Genua era un secreto a voces que se venía gestando desde que el Boletín Oficial plasmó los primeros rediseños en la estructura de mando. El funcionario saliente contaba con experiencia en la administración pública al haber trabajado en el Municipio de Pilar y había llegado a las filas libertarias recomendado por el consultor Rodrigo Lugones ante el asesor presidencial Santiago Caputo, tras la caída de Nicolás Posse.

Con ese respaldo, Genua había logrado sobrevivir a las transiciones de Guillermo Francos y Manuel Adorni, manteniéndose en su cargo como un frágil puente de «buena voluntad» en medio de la interna entre el «caputismo» y el entorno de Karina Milei.

Sin embargo, ese equilibrio se rompió. Santilli, enfocado en armar una estructura vertical que reporte en última instancia a la secretaria general de la Presidencia, exigió el corrimiento de Genua. Aunque la dimisión formal aún no se concretó en los papeles, en los pasillos de la Casa Rosada confirman que la decisión es un hecho y que cayó de manera inmejorable en el ala más dura del «karinismo«, que desde hace tiempo maniobraba para recortar la injerencia del esquema de Caputo en áreas sensibles.

Daniel Scioli, entre los que resisten a la purga en el Gobierno

El recambio le permite a Santilli consolidar su control sobre dependencias multimillonarias. Los rediseños ya le habían transferido el manejo de áreas neurálgicas como ARSAT y el Correo Argentino a la Vicejefatura de Gabinete del Interior —comandada por Gustavo Coria, su mano derecha—, mientras que el ENACOM quedó bajo su órbita directa. Ahora, busca definir un sucesor para Ciencia y Tecnología que responda a su riñón político o que, al menos, mantenga una neutralidad absoluta.

La movida se inscribe en una purga más amplia de las segundas líneas heredadas de la efímera etapa de Manuel Adorni. Días atrás, se consumó la salida del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia —la principal «pluma legal» del exvocero—, reemplazado por Mariana Vello.

En este esquema de depuración, son pocos los que sobreviven: el secretario de Ejecutiva, Ian Vignale; Daniel Scioli en Turismo y Ambiente; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio «Nacho» Devitt. Este último, consolidado como un verdadero «controller» de la gestión con el aval irrestricto de Karina y los primos Menem, fue justamente quien consensuó con Santilli la eyección de Genua.

Ciencia, un sector en crisis en medio del ajuste y la tensión gremial

El área que Santilli busca moldear a su medida está lejos de ser únicamente un botín burocrático; es una cartera que administra dependencias vitales como Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI) y el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Sin embargo, el desembarco del nuevo jefe de Gabinete se da sobre un terreno minado por los recortes y la conflictividad sindical.

Según un reciente informe de Chequeado cruzado con datos oficiales, el presupuesto destinado a Ciencia se redujo un 56% en lo que va de la gestión de Javier Milei. Este desplome financiero encendió las alarmas de investigadores, becarios posdoctorales y trabajadores del Estado, quienes advierten sobre una ola de despidos inminentes en medio de reclamos por falta de cobertura médica, demoras en concursos y la paralización del sistema científico.

El impacto del ajuste tiene nombres y números concretos en cada dependencia, tal como denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través de un duro comunicado: