Daniel Scioli fue redesignado al frente de Turismo, Ambiente y Deportes: los detalles del decreto de Javier Milei

El Gobierno nacional oficializó este lunes la redesignación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, una cartera que orbita bajo la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida se formalizó mediante la publicación del Decreto 606/2026 en el Boletín Oficial, donde se precisó que el exgobernador bonaerense desempeñará sus funciones con carácter «ad honorem».

De acuerdo con lo dispuesto en el texto normativo, publicado en el Boletín Oficial, el nombramiento rige de manera retroactiva a partir del pasado 8 de julio. La decisión ratifica la confianza del presidente Javier Milei en la gestión del funcionario para articular una de las áreas clave en la promoción de la actividad turística y el desarrollo ambiental en las distintas provincias.

El Decreto 606/2026 y la firma de Javier Milei y Diego Santilli

La resolución oficial reacomoda el organigrama interno del Poder Ejecutivo tras las recientes reestructuraciones ministeriales, ubicando la secretaría conducida por Scioli dentro de la órbita directa de la Vicejefatura de Gabinete.

«Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli», detalla el artículo primero de la norma firmada por el jefe de Estado y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Movimientos en la Jefatura de Gabinete: la llegada de Ezequiel Galli

En paralelo, la Casa Rosada aprovechó la edición del Boletín Oficial para formalizar otros movimientos en la estructura administrativa central. A través del Decreto 607/2026, el Ejecutivo confirmó la designación del abogado Ezequiel Galli como titular de la Unidad de Gabinete de Ministros.

Al igual que en el caso de Scioli, la llegada del exintendente de Olavarría rige desde el 8 de julio y busca consolidar el equipo de gestión directa que rodea a la jefatura de ministros en el seguimiento de la agenda política del Gobierno.