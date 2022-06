Máximo Kirchner: “No hay que generar expectativas, hay que generar realidades”

Corresponsalía Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner advirtió este viernes que “no hay que generar expectativas, hay que generar realidades”, y por otra parte acusó al juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz de “defender a las corporaciones”, después de sus declaraciones acerca de que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

Máximo reapareció en un acto en el partido bonaerense de Hurlingham, donde se anunció la construcción de un hospital del PAMI. Participaron el intendente local, Damián Selci; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; y la diputada nacional Florencia Lampreabe.

“Vemos hoy que muchos dicen que hay que decir la palabra ´futuro’ y contratan consultoras, cada vez hay menos ideas, son presos de consultoras, les venden paquetes no para mejorar la gestión, sino para ver cómo engañan, cómo hacen creer que generan expectativas. No hay que generar expectativas, hay que generar realidades”, sostuvo el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Y agregó: “Les pido a todos que dediquen tiempo a saber lo que pasa en su comunidad, a acompañar a quienes tienen el destino de dirigir el distrito, porque de esa manera van a reducir el margen de error que puede tener cualquiera de nosotros. Si la sociedad acepta la invitación de los medios de comunicación de no involucrarse, las cosas nunca van a cambiar”.

En otro orden, apuntó contra Rosenkrantz, al señalar que el ministro de la Corte Suprema “dejó en claro que no hay para todos”. Para Kirchner, con sus dichos el juez “está justificando no la foto de concentración económica, sino que esto empeore, que no va a haber salida a esto. Y lo peor es que lo hace desde uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar cosas tan simples como la defensa de ciudadanos, en su rol de consumidores, ante las corporaciones de diferentes tipos”.

“Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente, de los jubilados. Están para defender intereses de pocos y disciplinar a quienes no piensen como ellos, esa es la libertad que hicieron”, denunció el diputado oficialista.

Máximo también advirtió, en otro pasaje de su discurso, que el expresidente Mauricio Macri “gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla”, y advirtió sobre “las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy”.

Por último, cuestionó la decisión del Gobierno porteño de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. “A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes más allá de andar macaneando ‘marketineramente’ en la tele”.

Además, consideró que a pesar de la prohibición “los pibes van a hacer lo que quieran”, y agregó: “No sé quién lo habrá asesorado, pero ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren… generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero cada uno con su librito”.