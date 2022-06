Renunció la presidenta del Partido Justicialista de Río Negro

Alejandra Mas formalizó su «renuncia indeclinable» a la presidencia del Consejo del PJ de Río Negro, a pocas horas de la reunión de dirigentes de San Antonio Oeste, programada para esta noche, en el marco de una convocatoria de las Unidades Básicas.

La nota de dimisión fue enviada al vicepresidente del Partido y, además, intendente de Lamarque, Sergio Hernández, quien asumirá la conducción partidaria.

La legisladora argumentó «razones personales» en su determinación pero, en realidad, quedó en una encrucijada por las fuertes presiones para abrir el debate en relación al futuro del partido por una parte de la dirigencia mientras otro sector -entre ellos, el senador Martín Doñate- pretendía dejar esa discusión para más adelante.

En abril, el ahora presidente del PJ, Sergio Hérnandez transparentó ese idea con el argumento que el «enemigo a nivel nacional es la derecha» y una «de las alternativas de Doñate es la posibilidad de trabajar en un frente electoral».

Mantener la «fortaleza del peronismo, sin perder el sello del partido ni la doctrina ni la identidad» y con todos, -JSRN y UCR-. «Hay hombres y mujeres que pueden aportarle a Río Negro en los momentos difíciles que se vienen para entre todos empujar el carro”, indicó.

Esas declaraciones generaron más reacciones internas y, en consecuencia, presiones a Mas para un llamado al Consejo partidario, que encabezaba e integraba con los intendentes. Incluso, en el bloque de legisladores, se planteó y se formalizó ese reclamo de convocatoria, encabezado por José Luis Berros, María Eugenia Martini y, entre otros, Alejandro Marinao.

En los últimos días, esa dirigencia advirtió que la reunión de Unidades Básicas organizada para esta noche en San Antonio podría permitir ese debate postergado, entonces se amplió la convocatoria a los legisladores, intendentes y concejales.

Mas fue invitada por el legislador sanantoniense Luis Noale, pero la ex jefa comunal de Conesa no había confirmado su asistencia. Ayer presentó su dimisión, evidentemente tensionada entre ambos sectores. Evitó en los últimos meses hablar con la prensa y, frente a sus pares, sostuvo siempre que no había nada definido y reafirmaba su pertenencia al justicialismo, asegurando que se mantendría en la decisión orgánica.