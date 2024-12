Memorias que Persisten: crearon un nuevo foro de derechos humanos para la resistencia en Neuquén

La etapa final de los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén determinó el surgimiento de un foro en Neuquén para capitalizar el cúmulo de experiencias y testimonios logrados de las audiencias judiciales en los que se ventilaron los crímenes de la dictadura en la región. «Tiene tres ejes, los saberes para compartir, la difusión académica y las políticas de Memorias en la provincia», dijo uno de los voceros del foro, el abogado Marcelo Medrano.

El lanzamiento se llevó a cabo en la subsede de ATEN provincial, en la calle Alcorta, con una conferencia de prensa y la lectura del las bases fundacionales del agrupamiento.

«Vamos a trabajar en las políticas de Memoria» y una de las primeras acciones buscará lograr una audiencia con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, para presentar el foro y conocer qué se está haciendo para poner en marcha el Espacio de Memoria, en las cuatro hectáreas que están en Lanin y Chaco, donde funcionó el principal centro clandestino de la región durante la dictadura militar.

Integran Memorias que Persisten, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), militantes de derechos humanos en el Alto Valle y gremios y organizaciones, entre ellos, ATEN, el Sindicato de Prensa de Neuquén, la APDH Neuquén, la Asociación de Familiares y de detenidos y presos políticos de Cutral Co y Plaza Huincul y Jóvenes por la Memoria.

La APDH, que bregó por la restitución del señalamiento del centro de detención clandestino que funcionó en la delegación de la policía federal de Neuquén, planteó que el desarrollo de actos, planteos y la constitución del foro fue «un acto más de resistencia», dijo Walter Pérez (presidente de la APDH), ante la política desembozada de reivindicación de los actos de terrorismo de Estado durante la dictadura.

«No nos vamos a quedar paralizados ante los atropellos, es un elemento más de reacción», la constitución del foro, dijo. Para desarrollar acciones «para decirle a Milei que no les será fácil».

«Somos parte de los jóvenes que observamos la generación que militó en los 70 y que también se expresó en los 90 y 2.000, la que se pregunta dónde hago falta y es allí que estamos dispuestos a ser puentes entre las luchas de antes y de hoy», dijo Malena Arias Kraemer, de Jóvenes por la Memoria quien destacó la labor para «resistir y construir» para integrar el foro.

Desde Cutral Co, Pablo Hodola de H.I.J.O.S. Cutral Co y Alto Valle y como integrante de grupo de familiares y sobrevivientes de la última dictadura militar en la comarca petrolera, planteó que «las políticas del olvido me atraviesan, no hemos tenido respuestas y no nos motivan ni el odio, ni la vi la venganza, sino la necesidad de justicia».

Desde a secretaría de Derechos Humanos de Aten, Alejandro Riveros, explicó que el sindicato docente se sumó porque ATEN desde su génesis como organización gremial «siempre luchó por Memoria y Justicia, acompañando los espacios de Verdad. Desde las y los trabajadores de la Educación, aportamos el rol docente para reconstituir la memoria que los gobiernos de hoy que tratan de avasallar y pasar al olvido», dijo Riveros en tanto reforzó que la labor de los trabajadores de la educación será persistir en la memoria.

El lanzamiento de «Memorias que Persisten» se hizo en ATEN con la lectura del acta fundacional trabajada los últimos meses (foto Oscar Livera)

Disputar sentidos ante la reivindicación del terrorismo de Estado

Melina Shierloh, desde la investigación universitaria y desde la Universidad Nacional del Comahue, destacó que la UNCo integró este espacio ante la necesidad de disputar el sentido, que es parte de la tarea académica de diferentes espacios universitarios de la UNCo. «Hay una comunidad muy grande en Extensión en temáticas vinculadas a la memoria, por su prestigio e importancia de la UNCo, por la labor de investigación para torcer el sentido común de individualismos y negacionismos», dijo.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén, Oscar Livera (secretario gremial) recordó la construcción en la calle y en las reuniones de los últimos meses del documento fundacional. «Somos los comunicadores los que ponen el micrófono ante la necesidad y el avasallamiento de derechos», destacó al tiempo que indicó que se continuará construyendo hacia adelante la Memoria «no solo de los juicios, sino lo que está pasando con los derechos ambientales y los derechos humanos de los pueblos originarios, fortalecer la comunicación, articulando», finalizó.

Por su parte Silvia Couyoupetrou y Bruno Vadalá, como profesionales militantes de los derechos humanos indicaron que son parte del foro norpatagónico «porque el negacionismo del gobierno nacional nos interpela, no podemos detenernos, el camino es largo para continuar en los frenos que podamos, sin revanchas ni venganzas, buscando justicia», dijo Couyoupetrou en tanto recalcó que «la Memoria hay que contraprestarla con Memoria que construye, no la que se queda en el pasado».

Si llegamos hasta acá es porque estamos discutiendo cosas que pensábamos que no se iban a volver a discutir, Memorias para entender el mundo que vivimos y del Estado en tanto garante de derechos humanos y de la democracia; para pensar qué le dejamos a las generaciones nuestras y las que vienen. La deuda es grande y hay que profundizar», sostuvo.

Tras la lectura del acta fundacional, en el lugar compartió la trastienda del mapeo de Memoria que realizó el IFD 14, el trabajo interdisciplinario interno con los docentes, la construcción con los sobrevivientes al operativo Cutral Co (junio de 1976), con los militantes de derechos humanos de la comarca petrolera y los trabajos académicos de los estudiantes en la construcción del mapeo como instrumento de Memoria y el impacto del trabajo didáctico.