Mientras Javier Milei expone en Davos, Manuel Adorni controla la gestión y encabeza reuniones con ministros

Con el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, activó una ronda de reuniones con ministros para monitorear la gestión y ajustar áreas sensibles. Mientras tanto, el Gobierno sigue marcando distancia con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El jefe de Gabinete refuerza el control político con Milei fuera del país

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Adorni recibió la instrucción directa del Presidente para avanzar con encuentros individuales con los titulares de las carteras, en medio de un vínculo deteriorado entre el Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Las reuniones personales con ministros forman parte de una dinámica que el funcionario había iniciado tras asumir en noviembre, pero que se interrumpió durante el receso de verano y ahora retomó con el mandatario en Europa.

Casa Rosada concentra la actividad política mientras el Presidente expone en Davos y el Gabinete ajusta su funcionamiento interno. Foto: archivo.

Este miércoles, Adorni recibirá a Mario Lugones, ministro de Salud, y a Carlos Presti, titular de Defensa, en los despachos de la planta baja de Casa Rosada, donde concentra la coordinación política del Gabinete.

Reuniones ministeriales, ajuste interno y señales hacia la vicepresidenta

El martes, el jefe de Gabinete mantuvo encuentros con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, y Diego Santilli, de Interior, mientras que el lunes había hecho lo propio con funcionarios clave antes del viaje presidencial.

En esa primera jornada se reunió con Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, áreas centrales del plan de ajuste libertario.

Aunque estaba previsto que Adorni acompañara a Milei en Davos, suspendió el viaje para monitorear la administración, ordenar el funcionamiento interno y avanzar con recortes en la estructura que lidera.

Entre las primeras medidas, limitó la flota de autos oficiales, redujo viáticos y ajustó pasajes en los traslados de funcionarios, en línea con la política de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno.