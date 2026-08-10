Milei afina sus vínculos con los gobernadores por las reformas

El gobierno de La Libertad Avanza tiene un plan parlamentario y un proyecto electoral que no modifica a pesar de haber tenido que desistir de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. En ese formato los gobernadores -entre ellos la mayoría de los patagónicos- se recortan como piezas fundamentales del rompecabezas. La Casa Rosada los necesita para la sanción de leyes y para allanar el camino a la reelección presidencial, razón por la que mandó a silenciar cualquier roce interno y disputas con posibles aliados provinciales.

En el esquema libertario importan primero los distritos grandes por el caudal de votos que empujan a un candidato a Presidente. Con esa certeza hoy Karina Milei recibe a legisladores de Buenos Aires puramente violeta como el mes pasado hizo con los de la Ciudad de Buenos Aires. En su agenda -y en la de Javier Milei- figuran otras reuniones de estas características y viajes a varias provincias, entre ellas Río Negro y Neuquén. En el caso del Comahue no sería antes de que el Congreso trate la eliminación de las PASO y de la definición de los formatos que tendrán las alianzas provinciales. Una vez que esté clarificado el panorama se acelerarán los pasos siguientes.

“Vamos a empezar a tener más complicaciones con algunos gobernadores”, admitió a Río Negro una alta fuente libertaria que tomó como advertencia el freno que pusieron a parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Rolando Figueroa, el tucumano Osvaldo Jaldo, el santacruceño Claudio Vidal, el jujeño Raúl Jalil, el misionero Hugo Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz. De todos modos en Gobierno no quieren cargar las tintas y consideran prematuro descartar conversaciones con todos ellos. Sin diputados ni senadores, Alberto Weretilneck es un tema a resolver por el Gobierno que preferiría polarizar la elección y competir sólo contra la justicialista María Emilia Soria, lo mismo que a nivel nacional si pudieran elegir optarían por tener enfrente a Axel Kicillof, antítesis de Milei.

En el ámbito parlamentario la urgencia son los pliegos de jueces, la Ley Hojarasca, el Super RIGI, un proyecto de salud mental, la ley de sociedades, la reforma electoral y el proyecto emblema de Milei, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Por ahora se congela el resto de la lista que incluía megaproyectos de Federico Sturzenegger, uno de los heridos en el debate del jueves en el Senado nacional.

En el ámbito electoral a ningún posible candidato de ningún distrito le alzaron la mano para evitar roces internos, seguir sumando voluntades y evaluar provincia por provincia la posibilidad de un esquema que en por lo menos unas 10 o 12 de ellas podría incluir a los oficialismos locales. Todavía está pendiente la posibilidad de colectoras, competencias acordadas o listas unificadas.

Para Río Negro y Neuquén rige la misma planificación que para Capital y Buenos Aires donde se mencionan posibles nombres -como el del jefe de gabinete Diego Santilli- sin que haya certezas. Dicen que Karina Milei mandó a los suyos a recorrer los territorios, gestionar, mostrar capacidad y defender el modelo de Javier Milei. También dicen que preferiría candidatos puramente violeta pero que será pragmática en favor de la reelección presidencial.

Sin nombres para las candidaturas, por ahora

Incluso no se mencionan nombres cuando es público y notorio el favoritismo que tienen en Casa Rosada por la neuquina Nadia Márquez, que esta semana tuvo alto protagonismo en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y a quien Patricia Bullrich sentó a su lado en la conferencia de prensa que compartieron con el fueguino Agustín Coto. También trabajan en sintonía con Pablo Cervi y escuchan al rionegrino Enzo Fullone que informa sobre el avance de una construcción violeta en la provincia que contenga tanto al PRO como a Aníbal Tortoriello.

Las gestiones ante la Jefatura de Gabinete que comanda Diego Santilli y Vialidad Nacional por el estado de las rutas en Río Negro podrían ser un espaldarazo para esa alianza local. A la mesa están invitados todos los que tengan ideas afines a las del presidente, dijeron en charla con este medio. Por ahora quien pierde acciones es la diputada Lorena Villaverde, mientras que en el Senado Fullone y Márquez profundizan un vínculo que tendrá réplica en la política regional.

Las órdenes sobre cómo trabajar las impartió Karina Milei en los últimos encuentros en Casa Rosada a los que fueron convocados diputados y senadores de La Libertad Avanza. La primera fue sólo hablar de la reelección de Javier Milei. Cumplieron plenamente figuras como Martín Menem, Bullrich y Márquez que dieron mensajes casi calcados. Incluso la jefa del bloque postergó para el 2031 sus ansias electorales, quizás en un gesto por desalentar resquemores sobre sus intenciones para el 2027 o quizás para dejar en claro que no desiste de su sueño.

La segunda orden de “El jefe” fue alinear cada distrito a la estrategia nacional que tiene a la fórmula presidencial como prioritaria. Eso significa que si hubiera un acuerdo con Rolando Figueroa en Neuquén tendrían que acatarlo. Y lo mismo en Río Negro aunque es una posibilidad con casi nula viabilidad.