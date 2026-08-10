Falla en la comunicación: el «mea culpa» de Gobierno tras el revés en el Senado que frena las reformas de Javier Milei

La amarga victoria que dejó la media sanción recortada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obligó al Poder Ejecutivo a entrar en un acelerado proceso de revisión interna. En los pasillos de la Casa Rosada admiten sin rodeos el desgaste político sufrido tras tener que amputar los capítulos de venta de tierras a extranjeros y Manejo del Fuego.

La falta de estrategia comunicacional y el empastamiento del diálogo con los gobernadores encendieron las alarmas de cara al año electoral.

“Estamos en un buen momento, pero comunicamos muy mal. Éramos más audaces y disruptivos en el primer año; ahora venimos más lentos y se nos acumulan los proyectos”, reconoció con crudeza un legislador oficialista a Infobae.

La orden de Karina Milei: filtro previo a los proyectos y raid mediático

Para evitar nuevos tropiezos en el Congreso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó el control directo de los tiempos legislativos e impuso tres reglas de cumplimiento obligatorio para todo el Gabinete:

Todos los proyectos de ley deberán pasar por la aprobación de la Mesa Política antes de pisar el Congreso, evaluando si existen los votos necesarios antes de habilitar el debate.

Ninguna iniciativa se votará sin una campaña de explicación previa a la sociedad para evitar «malas interpretaciones», replicando el modelo de conferencias que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo .

. El Gobierno congelará los debates de alta fricción social y priorizará únicamente las iniciativas que cuenten con consensos blindados con la oposición dialoguista.

Tensión entre Sturzenegger y Bullrich: la rosca en Diputados

El desgaste legislativo expuso también la tirantez entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del proyecto original que sumó más de 15 borradores, y la senadora Patricia Bullrich, quien debió poner el cuerpo en el recinto para negociar con las bancadas aliadas.

Con el proyecto de Propiedad Privada momentáneamente congelado, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alista una sesión clave para el próximo 26 de agosto. El temario oficialista buscará aprobar:

La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) .

. Las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal II .

. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

En paralelo a la reorganización en Balcarce 50, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajará esta semana junto a Luis Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez (Santiago del Estero).

El mandatario catamarqueño integró el lote de gobernadores aliados que le soltaron la mano a la Casa Rosada durante la votación en el Senado. El objetivo de la comitiva nacional será recomponer la confianza política y evitar que el freno a la Ley de Tierras paralice el resto de las reformas económicas previstas para el segundo semestre.

Con información de Infobae.