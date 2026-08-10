Neuquén registra más de 9.700 multas al mes captadas por las cámaras en las esquinas

Los meses de diciembre y marzo registraron el máximo de multas en las esquinas de la ciudad. Foto: Oscar Livera.

A pesar del incremento de los valores por cruzar en rojo o la obstaculización del cruce peatonal, las multas van en ascenso en las esquinas de Neuquén: en julio se registraron 9.775 cotravenciones logradas por el sistema de cámaras en las esquinas con semáforos de la ciudad.

Según los datos comprobados por el centro de monitoreo de la secretaría de Modernización, mientras que en 2024 hubo 176 accidentes registrados por la policía de tránsito de la provincia en las esquinas de la capital de enero a junio, esa cifra bajó a 105 en el primer semestre de 2025 y a 99 en el mismo período de 2026.

De este modo se redujo un 40% la siniestralidad entre el primer y segundo año de funcionamiento de las fotomultas en los semáforos, y alrededor de un 5% en la comparativa con 2026.

Sin embargo, a pesar del descenso de los accidentes de tránsito, la cantidad de infracciones detectadas por el sistema de cámaras de la ciudad aumentó. Mientras que el mes pasado las multas labradas por el sistema digital alcanzaron las 9.775, en julio de 2025 fueron 6.874.

Las multas corresponden a los pagos por la falta vial cometida, diferentes a las infracciones detectadas, que pueden tener algún proceso de anulación por los descargos. El promedio mensual, desde julio de 2025 a julio de 2026, fue de 11.065 multas.

La multa más baja por la infracción más común en Neuquén (la invasión de la senda peatonal, en un 61% de los casos de todas las registradas) llega a los 90.250 pesos si se paga dentro de las 48 horas y sin realizar el descargo en los tribunales de Faltas. Con el reclamo, de no resultar a favor, la multa superará los 180.000 pesos según la última actualización de la tasa que se hizo en mayo.

Para el primer semestre de 2026, el 75% de las esquinas (hay 314 con semáforos en la ciudad) estaban equipadas con cámaras fotomultas. Y si bien la ciudad instaló 300 dispositivos (200 en la primera etapa y otras 100 después), debido a la gran cantidad de obras, algunas no están activas.

Menos accidentes, pero más infracciones

Los siniestros y accidentes viales se redujeron de 323 en todo el año 2024 a 160 en 2025, según los registros. Pero en el mismo período, las multas por cruzar en rojo, invadir la senda del peatón en las esquinas o girar a la izquierda en zonas prohibidas, aumentaron. Con la incorporación de más dispositivos, también se tomaron otras faltas y contravenciones, como atender el celular mientras se conduce, estacionar en doble fila o no llevar atado el cinturón de seguridad.

Mientras en julio del año pasado se tomaron 6.874 pagos por infracciones, en diciembre fueron 12.857 y en marzo de 2026 alcanzaron 12.442 multas. Para julio, si bien la cifra se redujo en cantidad de sanciones pecuniarias en comparación con el mismo mes en 2025, las multas se incrementaron un 42% este año.

También subieron las infracciones promedio diarias por cámaras en la ciudad: mientras que el año pasado se registraron 2.8 faltas por cada cámara en los semáforos, en julio de 2026 este indicador aumentó hasta alcanzar 3,6.

La ciudad de un gran flujo vehicular

La circulación interna de vehículos va en aumento en Neuquén capital. El día de mayor circulación de vehículos son los viernes y el pico de autos circulando por la capital en junio marcó 236.600, según los datos subidos a la página de la comuna por la secretaría de Modernización.

El registro de junio 2026 dio como resultado que por los puentes carreteros ingresaron diariamente 54.221 vehículos a la capital, el promedio más alto desde el verano. Los desvíos en la circulación por la obra de la avenida Mosconi no cambiaron el flujo del tránsito ni la mecánica de ingreso a la ciudad: más de 53.000 vehículos por día entran a Neuquén capital por los puentes carreteros mientras el acceso por el tercer puente se mantuvo constante. Las cifras surgieron de los datos de los pórticos de ingreso, que indicaron un crecimiento de un 5% más que el mes anterior.