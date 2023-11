Milei dijo que privatizará las empresas públicas y dio plazos para la dolarización: «Demanda más tiempo»

A solo días para el balotaje en el que se enfrentará ante Sergio Massa, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró este miércoles que avanzará con un programa de privatización de las empresas públicas. También, dio detalles sobre su propuesta de dolarización y defendió el acuerdo electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En una entrevista con A dos voces en la señal TN, el postulante libertario aseguró que la privatización de las empresas estatales «es una de las cosas que yo dije» e incluyó en ellas a la Televisión Pública, en línea con lo que expresó más temprano la diputada electa de su espacio, Lilia Lemoine.

Acerca de la señal del Estado, indicó que «es un mecanismo de propaganda» en favor del oficialismo y que el «75%» de las contenidos sobre su figura son «entre negativos y muy negativos».

De cara a la segunda vuelta de este domingo, consideró que se elegirán dos modelos de país, «uno que explota de inflación o uno que tiene estabilidad«. En esa línea, sostuvo que lo que se definirá en esta instancia es «un modelo donde se propone populismo o uno donde se defiende la república liberal«.

Milei anticipó que la dolarización llevará «dos partes»

Sobre su propuesta de dolarización, el candidato libertario explicó que constará de «dos partes«, en la primera se «limpiarán las Leliq«, las Letras de Liquidez que emite el Banco Central, y en la segunda «se limpiará la base monetaria«.

Por esta segunda etapa, señaló que el proceso «demanda más tiempo» y puso como ejemplo lo sucedido en Ecuador, donde la implementación de la medida «llevó hasta nueve meses«.

También reiteró su idea de «cerrar» el Banco Central para «terminar con la emisión y la inflación«, tarea que estará a cargo de su asesor Emilio Ocampo, y aclaró que su ministro de Economía será anunciado «cuando sea presidente».

Milei sobre el acuerdo con Macri y Bullrich: «Es un gesto patriótico»

En materia electoral, Milei defendió nuevamente su acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich y desmintió los rumores que apuntaban al expresidente como su jefe de campaña.

«Es un gesto patriótico de ambos, que dado que hay una expresión del cambio más votada que la de ellos, nos deciden dar un apoyo incondicional«, explicó acerca del exmandatario y la titular del PRO, sobre los que afirmó además que «tengo un 90% de coincidencias«.

Aunque evitó hablar de cargos en caso de llagar a la presidencia, adelantó que con el partido fundado por Macri «hay vocación de hacer cosas juntos» y que las diferencias existentes «se pueden resolver por canales institucionales».

El postulante libertario añadió, en ese sentido, que «hay una reconfiguración del ordenamiento político» tras la elección de octubre, con Juntos por el Cambio como principal protagonista de ese proceso ya que quedó fuera del balotaje.

Acusación contra Massa por «carpetazos» en el debate presidencial

En diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, el postulante de La Libertad Avanza se refirió a lo sucedido en el debate con el candidato de Unión por la Patria el domingo pasado y lo acusó de hacer, al menos, «tres carpetazos en mi contra«.

«A mi no me sorprende, porque es un modus operandi del kirchnerismo. Sacó el tema de la pasantía del Banco Central, pero soy una persona autocritica y le dije que fracasar es parte de la vida», detalló acerca de unos de los cuestionamientos de Massa en el intercambio y recordó que en aquella estadía en la entidad monetaria «no me pude integrar bien«.

Por otra parte, sostuvo que Massa busca diferenciarse de la actual gestión, lo que consideró como «una mentira más» del ministro de Economía y añadió: «Esto ya pasó cuando dijeron la Cristina (Kirchner) moderada después de la muerte de Néstor (Kirchner) y cuando nos mintieron con el ‘Alberto (Fernández) moderado'».

Milei responsabilizó al gobierno porteño de distanciarlo de Bullrich

Ya sobre el tramo final, Milei sorprendió al acusar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, de fomentar la campaña de acusaciones cruzadas entre él y su entonces adversaria de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En este punto, reveló que «quien trianguló esa campaña que yo decía que era la señora Bullrich, en realidad era del gobierno de la ciudad«, señaló.

La información, explicó, fue aportada por la misma expostulante presidencial, en un encuentro que ambos encabezaron en las últimas horas para terminar de armar el proceso de fiscalización para el balotaje.