Javier Milei llega este sábado a Neuquén: la agenda de su visita y el acto que encabezará

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en una actividad que combinará contenido religioso y político y coincidirá con la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Milei viaja a Neuquén para inaugurar un auditorio evangélico

Según la agenda oficial, el mandatario partirá hacia la provincia a las 17.30 y arribará al Aeropuerto Internacional de Neuquén a las 19.10. Allí será recibido por el gobernador Rolando Figueroa.

Diez minutos después, Milei llegará al nuevo auditorio Jesús es Rey, donde lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. La inauguración está prevista para las 19.30, momento en el que el Presidente participará del acto y pronunciará unas palabras.

Al finalizar la ceremonia, los pastores y representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y de la Confederación de Iglesias Evangélicas Bautistas (COMFEBA) realizarán una oración y una bendición para el jefe de Estado y las autoridades presentes.

La visita tendrá una duración breve. De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia, el vuelo de regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partirá a las 20.45. Milei tiene previsto arribar a la Aerostación Militar de Aeroparque a las 22.25.