Cholo Simeone alcanzó a Luis Aragonés como el DT con más victorias en la historia de LaLiga

Diego Simeone volvió a hacer historia en el fútbol español. Con la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente a Levante, el entrenador argentino alcanzó los 344 triunfos en La Liga e igualó el récord histórico de Luis Aragonés, quien hasta ahora encabezaba en soledad la estadística de técnicos más ganadores de la competencia.

El logro del Cholo tiene un valor agregado: necesitó 565 partidos para llegar a esa cifra, mientras que Aragonés lo consiguió en 757 encuentros. Es decir, el argentino alcanzó la misma cantidad de victorias en 192 partidos menos y con un solo equipo: el Colchonero, al que dirige desde enero de 2012.

La marca lo ubica por encima de otros entrenadores históricos del fútbol español. Miguel Muñoz aparece tercero, con 323 triunfos, seguido por Ernesto Valverde, con 278, y Manuel Pellegrini, con 271. Así, Simeone comparte ahora la cima con Aragonés y quedó a una victoria de superarlo.

Tras el encuentro, el entrenador argentino se refirió al récord y repartió los méritos entre los futbolistas que lo acompañaron durante estos años. «En realidad, siento decir que esto es un regalo de un montón de futbolistas que han seguido una línea y han seguido un trabajo increíble. Me siento muy cercano a todos los futbolistas que me ayudaron a estar en el lugar donde estoy», expresó.

También tuvo palabras de agradecimiento para Miguel Ángel Gil Marín, quien confió en él para conducir al Atlético pese a su escasa experiencia en el fútbol europeo. «Sin ese momento no habríamos llegado hasta aquí. Siempre he tenido mucha gente que me ha ayudado y me ha apoyado. No es fácil lo que hemos construido», agregó.

Desde su llegada al club, en enero de 2012, Simeone conquistó ocho títulos: dos Ligas de España (2013/14 y 2020/21), dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Una etapa que transformó al Atlético en protagonista habitual de las principales competencias y que ahora suma otro capítulo histórico.

La victoria ante Levante también tuvo un condimento especial para el entrenador argentino: su hijo Giuliano Simeone marcó el segundo gol del encuentro a los 62 minutos, tras una asistencia de Álex Baena. Con ese resultado, el Atlético quedó como líder provisional de La Liga, con un punto de ventaja sobre Barcelona, que todavía tiene que disputar su partido de la fecha.