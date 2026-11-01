Dos cuentas regresivas para Weretilneck

El penúltimo mes del año empieza hoy y a la cuenta regresiva que se autoimpuso Alberto Weretilneck para comenzar los trabajos en la Ruta 22, en lo que representa la efectiva toma posesión sobre la vía nacional, le quedan dos semanas. El gobernador afirmó ante Río Negro el martes pasado que en 20 días comenzarán a pavimentar las colectoras en Puente 83.



El jueves pasado finalmente se firmaron en Buenos Aires las actas de traspaso de los tramos liberados (léase que no tenían contratos de reparación o ampliación vigentes) y el primer logro del acuerdo fue que Vialidad Nacional entregara liberado también el tramo entre Fernández Oro y Cipolletti, que contiene Puente 83, un sector que tiene una importante cantidad de pavimento terminado pero sin usar y que día a día es un martirio para los usuarios.



Cuentan que el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el ahora piloto de las obras que se deberán realizar, no era uno de los funcionarios que apoyaban la idea de tomar el control de las Rutas 22 y 151 que impulsó Weretilneck. Sin embargo, Echarren contó a este medio que se convenció que algo había que hacer, que no podía seguir la ausencia del Estado para los miles de automovilistas, los cálculos más conservadores hablan de 17.000 por día, que hacen el tramo de la Ruta 22 entre Allen y Cipolletti.



Este medio publicó hace poco más de una semana que las demoras por los trabajos sin terminar de la Ruta 22 entre Roca y Cipolletti ocasionan un importante costo económico que una consultora midió y representa casi US$ 50.000 por día de pérdidas. Ese costo lo pagan usuarios, empresas y la sociedad en su conjunto.



Pero más allá de lo económico hay un factor que juega y mucho y es el de la opinión pública. Si el gobierno provincial hubiese dilatado el plazo para hacerse cargo tanto de la zona de Puente 83 como otro sector deteriorado y peligroso en la Ruta 151 que está a la altura de Catriel, la decisión de asumir el control de estas trazas nacionales hubiese tenido un efecto búmeran.



Todo lo anterior enmarcado en la incipiente campaña electoral que tendrá un primer test, por lo menos entre Juntos Somos Río Negro y La Libertad Avanza que jugaron fuerte en la previa, hoy en Bariloche con la elección de los convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica.



Semanas atrás, a la hora de evaluar los factores que pueden influir en las próximas elecciones, el politólogo Rofolfo Lasse Paniceres dijo: resolver Puente 83 podría ser determinante para la candidatura de Weretilneck. Argumentó que este nudo del tránsito está en pleno corazón del Alto Valle, donde más votantes hay, y el desarrollo de Vaca Muerta a ambos lados del río Neuquén demanda cada vez más capacidad a las rutas de la región.



Con la toma de posesión efectiva y fondos por ahora conformados principalmente por el bono que pagó la transportadora Oldelval por la construcción del oleoducto Duplicar Norte en territorio rionegrino, unos US$ 4,6 millones, y US$ 2,38 millones provistos directamente provistos por la Provincia, Weretilneck deberá mostrar resultados más allá del pedido de “paciencia” que realizó a los rionegrinos. Es por eso que también avanza el crédito con el banco de desarrollo Fonplata por US$ 60 millones que llegarían a principios del año que viene, y también se supo esta semana que se solicitarán US$ 40 millones a la CAF.



La idea del gobernador es un masterplan vial que proyecte las rutas de acá a 50 años, teniendo en cuenta el desarrollo económico de la provincia y la interconexión con Neuquén. Esto demandará meses de preparación.



En el medio estarán las elecciones, que serían a principios del otoño del año que viene.

La cuenta regresiva que se autoimpuso Weretilneck por Puente 83 tendrá una versión de mediano plazo con las obras de mayor dimensión que demandan las rutas 22 y 151. ¿Cuánto podrá avanzar el gobernador en los aproximadamente seis meses que nos separan de los comicios?