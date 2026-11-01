«Soltar el pasado»: el horóscopo de Mhoni Vidente exige decisiones límite para empezar este 01 de noviembre
El primer día del mes llega con una fuerte carga energética que obliga al zodíaco a reordenar prioridades. Las claves del tarot para frenar la impulsividad, cuidar la billetera y sanar vínculos afectivos antes de que arranque la semana.
Noviembre no da tiempo para especulaciones. El inicio del nuevo mes marca un punto de quiebre energético que exige dejar atrás las cargas muertas y prepararse para transformaciones profundas. Lejos del descanso pasivo, los astros de este domingo 1 de noviembre de 2026 empujan a los 12 signos a tomar el control.
Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzan una advertencia clara: es el momento de revisar pendientes, blindar las finanzas personales frente a gastos impulsivos y hablar de frente en el plano sentimental.
El pronóstico signo por signo: las claves de hoy
- Aries: Ordená tus prioridades y frená la ansiedad. En el amor, prohibido reaccionar por impulso ante un comentario fuera de lugar. El consejo: la paciencia será tu mejor arma; no intentes resolver toda tu agenda laboral de un plumazo.
- Tauro: Domingo ideal para enterrar las angustias del pasado. Atento al teléfono: alguien buscará una reconciliación o esa charla que quedó pendiente. El consejo: blindá la billetera contra compras innecesarias y perdele el miedo a los cambios.
- Géminis: Tu poder de comunicación está al máximo. Aprovechá para limar asperezas con familiares o amigos cercanos. El consejo: analizá con lupa cualquier propuesta económica y escuchá a los demás antes de sacar conclusiones apresuradas.
- Cáncer: Las emociones están a flor de piel. Dejá de pretender que tu pareja lea tu mente y expresá lo que sentís de frente y sin vueltas. El consejo: priorizá tu propia paz mental y soltá la mochila de los problemas ajenos.
- Leo: La Luna transita tu signo y eleva tu magnetismo por las nubes. Día inmejorable para destacar y vivir un acercamiento romántico de alto voltaje. El consejo: relajá el ego, no necesitás demostrarle tu valor a nadie para brillar.
- Virgo: Poné el freno de mano y revisá los temas que venís pateando. En las finanzas, leé la letra chica antes de hacer cualquier movimiento. El consejo: soltá la obsesión por el control si no querés arruinar tu propio descanso dominical.
- Libra: La agenda social explota. Se perfilan reencuentros clave e invitaciones sorpresa. Si estás en pareja, es el momento de sentarse a trazar proyectos en común. El consejo: aprendé a decir que «no» y marcá límites sin sentir culpa.
- Escorpio: El arranque de noviembre te exige una transformación interna de raíz. Cortá de plano con los celos y las discusiones tóxicas motivadas por la inseguridad. El consejo: dejá ir lo que ya cumplió su ciclo para darle oxígeno a nuevas experiencias.
- Sagitario: El encierro te asfixia. Salí de la rutina, planificá un viaje o buscá aire fresco. Una charla a corazón abierto destraba un vínculo muy especial. El consejo: atrevete a explorar, pero pensá dos veces antes de dar un salto al vacío.
- Capricornio: Momento de estricto balance entre tu ambición profesional y tu vida privada. Apagá el celular del trabajo y no contamines tu relación con el estrés de la semana. El consejo: la disciplina paga bien, pero tenés que aprender a frenar para disfrutar de tus logros.
- Acuario: Tu creatividad destraba conflictos que parecían imposibles de resolver. Dejá que el amor fluya sin intentar guionar cada detalle de la relación. El consejo: bajá la guardia y sumá las opiniones de terceros; te darán una perspectiva invaluable.
- Piscis: El radar intuitivo está encendido. Decí lo que sentís sin dar tantas vueltas y cuidá tus ahorros frente a gastos que prometen desestabilizarte. El consejo: ayudar a los demás está perfecto, pero dejar tus necesidades para el final es un error.
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