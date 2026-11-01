«Soltar el pasado»: el horóscopo de Mhoni Vidente exige decisiones límite para empezar este 01 de noviembre

Noviembre no da tiempo para especulaciones. El inicio del nuevo mes marca un punto de quiebre energético que exige dejar atrás las cargas muertas y prepararse para transformaciones profundas. Lejos del descanso pasivo, los astros de este domingo 1 de noviembre de 2026 empujan a los 12 signos a tomar el control.

Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente lanzan una advertencia clara: es el momento de revisar pendientes, blindar las finanzas personales frente a gastos impulsivos y hablar de frente en el plano sentimental.

El pronóstico signo por signo: las claves de hoy