Las regalías por petróleo y gas aún aportan poco en Río Negro

Las regalías hidrocarburíferas representan apenas el 4% de los ingresos totales de Río Negro. El impacto de la producción no convencional de petróleo todavía es incipiente y sus primeros resultados comenzaron a reflejarse a fines del año pasado.

El ingreso de estos recursos por la participación provincial en la producción de petróleo y de gas se estima para este año en casi $131.000 millones, equivalentes a algo más de US$84 millones.

Su incidencia en las cuentas públicas todavía es reducida. En Neuquén, las regalías representan casi el 38,5% de los ingresos totales, una proporción cercana a diez veces la de Río Negro. Chubut también registra una participación muy superior: los recursos provenientes de esta actividad superan el 16,5% de sus ingresos.

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda indican que la recaudación por regalías entre enero y agosto de 2026 registra un leve descenso nominal frente a igual período del año pasado. La comparación también evidencia un retroceso al considerar el efecto de la inflación.

La merma llamó la atención en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, al profundizar el análisis, se identificó un factor extraordinario que distorsionaba la comparación: los ingresos de 2025 incluían una percepción excepcional por la renegociación de las concesiones petroleras.

El aporte por esas prórrogas rondó los $23.629 millones, equivalentes a unos US$17,4 millones.

Excluido ese ingreso extraordinario, la evolución de las regalías muestra una mejora nominal, aunque con un crecimiento real limitado.

Entre enero y agosto de 2026, la Provincia percibió $87.433 millones por regalías, frente a los $64.526 millones registrados en igual período de 2025, sin contabilizar en esa comparación los recursos extraordinarios por las prórrogas.

La suba nominal alcanzó el 35,5%, apenas dos puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 33,5%. En términos reales, la mejora fue cercana al 1,5%.

La comparación en dólares también muestra un resultado favorable. El período enero-agosto de 2025 significaron US$47,45 millones, mientras que en 2026 llegaron a US$56,96 millones, con un incremento del 20%.

Con esos resultados, la recaudación acumulada hasta agosto permite proyectar ingresos anuales por unos $130.800 millones, equivalentes a aproximadamente US$84,4 millones. Esta disponibilidad anual representa la construcción de una veintena de escuelas o casi la masa salarial mensual del Estado provincial.

Petróleo en alza, gas en baja

El cobro de regalías depende de la producción de petróleo y gas, cuyos volúmenes tuvieron un comportamiento dispar durante los primeros ocho meses de 2026.

La extracción de petróleo aumentó un 5,9% interanual: pasó de 819.221 a 867.784 metros cúbicos. En cambio, la producción de gas disminuyó un 13,6%, al bajar de 671.581 a 580.244 unidades, según los registros de la Secretaría de Hidrocarburos.

Durante ese período, los precios promedio informados para ambos productos aumentaron un 14,1%, mientras que el tipo de cambio promedio registró una variación favorable, estimada en un 18%.

En Hidrocarburos advierten que la recaudación depende de múltiples componentes y que, por esa razón, resulta prematuro extraer conclusiones definitivas sobre la evolución de los ingresos. También señalan que el inicio de la explotación no convencional puede generar picos temporarios que alteren los indicadores habituales.

Aun con esa salvedad, los datos muestran que el aumento de la extracción de petróleo, junto con la mejora de los precios y del tipo de cambio, contribuyó al incremento de los ingresos por ese recurso. En el gas, en cambio, la caída de los volúmenes de producción contrarrestó buena parte del efecto favorable de los precios.