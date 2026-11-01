Sueño académico regional: a 62 años de la creación de la Universidad del Neuquén

Neuquén

Cuando don Felipe Sapag era gobernador del Neuquén, el Dr. Raúl Touceda realizó el análisis necesario para la apertura de la Universidad, hecho que se concretó el 3 de noviembre de 1964. Fue elegido como primer rector de la Universidad Provincial del Neuquén el doctor en Ciencias Políticas don Enrique Pedro Oliva, y como secretario general, José Antonio Güemes. Inmediatamente se elaboró la estructura académica y se crearon distintas facultades: profesorados de Historia y Geografía, Antropología, Ingeniería con especialización en petróleo, Turismo, entre otras. Posteriormente se abocó a redactar el Reglamento Orgánico Provisorio de la Universidad y programó tareas de doctorados en Antropología y Servicio Social, entre otras carreras.

La Facultad de Ingeniería nació el 1º de abril de 1965 con sede en Challacó. Su primer decano fue el Ing. Armando París, que era jefe de los Talleres de YPF y director organizador de la Escuela Nacional de Educación Técnica de Plaza Huincul.

Para esto, YPF cedió el Campamento de Challacó con los edificios correspondientes y otros beneficios que facilitaban la tarea a profesores, empleados y alumnos. El Ing. Paccini fue uno de los promotores para obtener los actuales terrenos de la Universidad en la ciudad de Neuquén. Raúl Touceda tuvo a cargo el trabajo técnico de planificación y la redacción del anteproyecto, lo que quedó documentado en la nota oficial del gobierno de la provincia N° 1008 del 30 de Julio de 1965, como consta en la gran obra del Dr. Gregorio Álvarez. Figuran como principales colaboradores el Sr. Guillermo Usero y la Prof. Fenny Goransky, quien era, en la coyuntura, Directora General de Educación e Inspectora General de Educación; el Dr. Pedro Oliva; los Ing. Pedro Salvatori y Silvio Tosello del Consejo de Planificación; el Ing. Armando París de Y.P.F. y el Dr. Gregorio Álvarez. Considera el Dr. Touceda mencionar al ministro de Gobierno Carlos Hilario Estévez, al ministro de Asuntos Sociales Estanislao Flores, entre otros.

Luego se incorporaron al proceso de organización la señora Blanca Guiñazú de Chaneton, la Prof. Martha Inés Barneda de Touceda, el Dr. Jorge Sommariva, Prof. Francisco Fulvio Villamil y el Ing. Benigno Segovia. Dijimos que el Dr. Touceda se hizo cargo de la redacción del Estatuto Orgánico Provisorio y de la elaboración de las primeras instrucciones para el cuerpo de profesores.

El Art. 7° del mencionado reglamento institucionalizó el lema “Saber es Deber” punto luminoso que inspiró y orientó el trabajo académico de esos momentos. Merecen nombrar a la Prof. Susana M. de Pessagno y al Dr. Guillermo Rodolfo Pessagno; al Prof. Benedicto Ocampos, como profesores de los primeros pasos de la Universidad, entre tantos otros. El Arquitecto Juan Ricardo Bialous elaboró el primer escudo de la Universidad. La inauguración del primer año lectivo se llevó a cabo en la escuela Provincial N° 201, en la calle Belgrano al 400 donde por unos años funcionó el Rectorado y funcionaría hasta su transferencia a la Universidad Nacional del Comahue. Allí también funcionó la facultad de Ciencias Agrarias hasta su traslado a Cinco Saltos.

En 1972, la casa de altos estudios fue nacionalizada y pasó a llamarse Universidad Nacional del Comahue.

El Dr. Touceda cultivó una gran amistad con Jorge Luis Borges y con el Dr. Gregorio Álvarez, como podemos apreciar en la foto que ilustra la nota, gentileza de Sebastián Touceda. Borges visitó la ciudad del Neuquén en 1970, y fue recibido en el aeropuerto neuquino por el propio Dr. Álvarez, por el Gobernador Felipe Sapag y el Obispo don Jaime F. De Nevares, primer obispo de la Diócesis neuquina.

El célebre escritor argentino dio una conferencia en el mencionado edificio de Belgrano y Salta y, según relatos de la época, tomo su té de las 17 hs. en la casa del Dr. Eduardo Castro Rendón, el afamado médico cuyo nombre está recordado en el Hospital Regional y al que veíamos recorrer las calles neuquinas en su Renault 4. La Prof. Susana de Pessaggno tuvo el privilegio de conversar en idioma inglés con nuestro autor universal, uno de los más importantes que ha dado el suelo argentino.

Estos son recuerdos de nuestros primeros pasos por la casa de altos estudios; en mi caso personal, tengo el honor de haber sido alumna del Dr. Gregorio Álvarez, en Historia del Neuquén; del Dr. Raúl Touceda en Antropología; de los Prof. Susana y Guillermo Pessagno en Introducción a las Letras y Política Educacional; del Prof. Villamil, del Prof. Ocampos, entre tantos afamados profesores que marcaron nuestra carrera. Hoy, los homenajeamos por ser los artífices de sembrar académicamente importantes simientes de la intelectualidad neuquina.

Beatriz Carolina Chávez