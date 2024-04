«Milei partirá esta tarde a Bariloche»: así confirmó Adorni el viaje del presidente al Foro Llao Llao

En una breve aparición, el vocero Manuel Adorni informó que no habrá conferencia de prensa mañana, ya que estará acompañando al presidente Javier Milei en el Foro Llao Llao en Bariloche. El mandatario argentino llegará esta tarde a Río Negro, en un vuelo presidencial. Además, confirmó que el libertario estará acompañado por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El Foro Llao Llao, impulsado por Eduardo Elsztain, propietario de shoppings y diversas propiedades, es un evento anual que reúne a líderes regionales, empresarios y figuras destacadas de diversos ámbitos. Este año, contará con la presencia de Milei, quien llegará hoy en el avión presidencial para cerrar el evento mañana al mediodía.

El Foro se caracteriza por su riguroso protocolo y normas de confidencialidad, lo que permite conversaciones concretas y fructíferas entre los participantes. En esta ocasión, Milei tendrá la oportunidad de compartir ideas y visiones junto a otros líderes regionales en un ambiente distendido y productivo.

No hubo ronda de preguntas en la conferencia de prensa de Adorni: «Para el lunes, las preguntas se licúan»

«Hoy no me voy a abrir a preguntas», así comenzó la conferencia Manuel Adorni. Aclaró que no respondería a los periodistas acreditados de Casa Rosada «por un tema de agenda» e ironizó: «Para el lunes las preguntas se licúan».

«Argentina solicitó formalmente ser socio global de la OTAN», confirmó el vocero Adorni

«Argentina solicitó formalmente ser socio global de la OTAN«, sostuvo Adorni. Según el vocero presidencial, esto «va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada»

Es que, en nombre del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que Argentina ingrese al organismo de seguridad en calidad de «socio global» en un intento por fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea (UE).