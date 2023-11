Milei y el balotaje contra Massa: entre consejos de Macri, tensiones internas y mayor fiscalización

En medio de una compleja coyuntura política en la interna de La Libertad Avanza, Mauricio Macri, el expresidente y fundador del PRO, le brindó asesoramiento al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al próximo debate con Sergio Massa. Entre consejos, el ingeniero va sellando el acuerdo alcanzado días después de las elecciones generales entre Milei y Patricia Bullrich.

Macri, quien compartió con Milei sus propias experiencias en debates presidenciales, subrayó la importancia de que el candidato de La Libertad Avanza enfatice su posición en cuestiones económicas, uno de sus puntos fuertes, pero que «mantenga la calma» durante el enfrentamiento con Massa. El expresidente también instó a Milei a no permitir que el debate se convierta en una «confrontación hostil».

Aunque Milei siempre mantuvo un contacto fluido con Macri, no se registró ningún tipo de acercamiento específico con Patricia Bullrich, a pesar de la reconciliación entre ambos líderes tras una reunión en Acassuso. La excandidata de JxC, por su parte, expresó su entera disposición a colaborar si es necesario, pero también ha señalado que no intervendrá si no la convocan.

En la tarea de fiscalización electoral, tanto Macri como Bullrich ya le asignaron dirigentes a Milei para reforzar el equipo de La Libertad Avanza. Sin embargo, en el caso de Bullrich, destacó que mantiene una relación más distante con Milei, en comparación con la de Macri.

Esta diferencia fue evidente en la coordinación de la fiscalización electoral, donde Macri mantuvo un contacto constante con Milei, mientras que Bullrich adoptó una postura más reservada.

El PRO le ofreció a La Libertad Avanza alrededor de 120.000 fiscales en todo el país, una contribución significativa para fortalecer el proceso de fiscalización en las próximas elecciones. La estructura de fiscales se basa en la que Juntos por el Cambio había organizado para supervisar las PASO y las elecciones generales, y ahora está a disposición de La Libertad Avanza.

Sin embargo, en medio de esta colaboración política, surgieron ciertos desacuerdos y tensiones internas. Algunos estrategas de La Libertad Avanza expresaron su preocupación por la «sobreexposición» de Mauricio Macri desde que expresó su apoyo a Milei, argumentando que esto debilita el liderazgo del candidato y puede dar la impresión de un «doble comando».

También informaron que, algunas encuestas reservadas, revelaron un impacto negativo en la campaña debido a la alta visibilidad mediática de Macri, lo que llevó al expresidente a reducir su participación pública.

Este tipo de tensiones no es nuevo en la política. De hecho, en Juntos por el Cambio, Bullrich y su equipo transitaron estas mismas experiencias en cada aparición pública de Macri. Para mantener la independencia y ganar apoyo, Bullrich y su equipo tomaron la decisión de llevar adelante su propia campaña y solo se unieron a Macri en el cierre proselitista en Lomas de Zamora.

En el frente de La Libertad Avanza, algunos miembros del partido se reunieron ayer y expresaron su descontento con el acuerdo con el PRO, argumentando que hasta hace poco, sus aliados eran vistos como parte de la «casta política».

En un comunicado emitido por ocho de los trece diputados bonaerenses electos de La Libertad Avanza, se manifestó su desacuerdo con la «intromisión de diferentes personas» relacionadas con Mauricio Macri.

Este pacto entre partidos se desencadenó un complejo escenario de quiebre, desacuerdos y tensiones internas que debilitaron la carrera de Milei, a días del balotaje contra Massa.

Si bien la colaboración entre Macri, Bullrich y Milei, busca llenar espacios vacíos que dejó el líder libertario en la primera vuelta, los portazos y grietas, se profundizaron en los últimos días dentro de La Libertad Avanza.