Millonarios fondos a la cooperativa Viento Sur de Neuquén: ¿apareció una «arrepentida»?

La investigación de la transferencia de fondos a la cooperativa Viento Sur de Neuquén, vinculada con el FOL, durante el gobierno de Omar Gutiérrez, se reactivó. La defensa de las personas imputadas pidió una audiencia para que la fiscalía aclare cuál es la situación de una supuesta «arrepentida» que habría declarado contra sus excompañeros.

La situación guarda similitudes con la estafa con planes sociales. En esa investigación también apareció no una arrepentida sino cuatro: empleadas que participaron de la maniobra, estuvieron imputadas pero aceptaron colaborar a cambio de beneficios.

Las coincidencias van más allá: la supuesta arrepentida de la causa Viento Sur tiene la misma abogada que tres de las que declararon en la causa Planes Sociales.

Los detalles se debatieron en una audiencia realizada la semana pasada ante el juez de Garantías Raúl Aufranc. Participaron Valeria Panozzo por la fiscalía de Delitos Económicos, Ismael Bras por la fiscalía de Estado, y los defensores Mariano Pedrero y Marcos Pastorutti. Asistieron el referente del FOL, Diego Mauro, y la exdiputada Gabriela Suppicich, entre otros imputados.

Una sola investigación

Según explicó Pedrero, la fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de extorsión y administración fraudulenta en contra de varias organizaciones sociales, entre ellas Manos Solidarias, FOL y la cooperativa Viento Sur. En ese marco se realizaron allanamientos que fueron cuestionados por la violencia empleada por la Policía y porque detuvieron a una docena de mujeres conocidas por su trabajo en sectores vulnerables.

Una de las acusadas era la presidenta de la cooperativa, Indira Buhlman Coronel. En calidad de imputada, aceptó declarar en la fiscalía acompañada de la abogada Antonella Carabelli.

La división en dos legajos

Después el Ministerio Público dividió la investigación: a los integrantes de Manos Solidarias los acusó de extorsión y archivó las actuaciones. A los del FOL y la cooperativa los siguió investigando en otro legajo aparte por presunta administración fraudulenta.

«Necesitamos saber cuál es la situación procesal de Buhlman, porque aparece como testigo y no tenemos noticias de que haya sido sobreseída», dijo Pedrero. «Y si es testigo, queremos ejercer el derecho de defensa y hacer preguntas», agregó.

El sobreseimiento

Dijo que según su criterio no es una «arrepentida» como las de planes sociales. De todos modos recordó que «para que puedan declarar como testigos, a las de planes sociales primero las tuvieron que sobreseer, porque estaban imputadas».

Indicó que «el fiscal Pablo Vignaroli adelantó que será testigo», algo que Valeria Panozzo intentó refutar: «no dijo eso», interrumpió.

El juez Aufranc consideró razonable el pedido, pero dijo que Buhlman debe estar presente cuando se discuta su situación. Por eso se resolvió convocar a una nueva audiencia a la que será citada.

La acusación

Seis integrantes de la cooperativa Viento Sur fueron acusados de desviar fondos por más de mil millones de pesos en 2023 (más de 6.000 millones, actualizados).

Según la imputación, el dinero que el gobierno de Omar Gutiérrez destinó a capacitaciones fue usado para pagar sueldos y comprar terrenos y vehículos.

En abril pasado, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez confirmaron que en un futuro irán contra dos exministros de Desarrollo Social, Germán Chapino y Abel Di Luca; contra el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y contra el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler.