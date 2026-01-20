Municipales de Cutral Co acordaron la pauta salarial: será del 36% anual

Las y los agentes municipales de Cutral Co tienen acordado el incremento salarial de sus haberes para este 2026. El Ejecutivo firmó el acuerdo con la junta interna del sindicato ATE este lunes. Se acordó que la pauta salarial para el año en curso sea del 36% dividido en dos cuotas, la primera del 20% que se hará efectiva con los sueldos de enero. La restante será en junio. Hay otro acuerdo para los beneficiarios de programas de trabajo.

En Cutral Co, la recomposición salarial para las y los trabajadores se empieza a discutir en los primeros días de enero. Desde la semana pasada, integrantes de la junta interna de ATE, Juan Antío y José Navarrete avanzaron en la análisis de la propuesta con el intendente Ramón Rioseco que finalizó este lunes con la firma del acuerdo.

Para el jefe comunal cutralquense, el porcentaje de incremento previsto del 36% implica un «gran esfuerzo» porque la situación económica que se atravesó es «muy complicada para todos los trabajadores». Para Rioseco este acuerdo se puede enmarcar como «una de las mejores paritarias del país» que se firma entre el municipio y los gremios que los representan.

Esta negociación que suele ser muy discutida, pero que llega a un acuerdo entre las partes, se hace en enero para «darle previsibilidad» a los agentes a lo largo del año. El intendente Rioseco explicó que lo que se busca es alcanzar una «recomposición salarial y no un aumento que esté acompañando la inflación, sino que lentamente se vaya recuperando el salario que es el objetivo que tenemos». Apuntó que de allí la complejidad de la negociación.

Desde el gremio, el dirigente Antío evaluó como satisfactoria la negociación porque antes de finalizar el 2025, lograron que un total de 27 beneficiarios de programas o contratados pasen a integrar la planta permanente del municipio.

«En total, ya son 215 compañeras y compañeros nuevos, que eran de los programas y están en la planta desde hace cuatro años hasta ahora. No le queremos dar difusión porque hay una gran cantidad que queda afuera», sostuvo.

Los términos del acuerdo son el 20 % del incremento con los haberes de enero y el 16% en junio, con el sueldo actualizado en mayo. «Estamos trabajando sobre el proyecto de asignaciones familiares para que quede dentro del estatuto y no se discuta, para que queden con los aumentos anuales, si es posible dos», concluyó al término de la firma. Los agentes de la planta permanente cutralquenses son alrededor de 432.

El alcance para los beneciarios de programas Plus

El Ejecutivo también firmó el acuerdo para aquellos trabajadores que están encuadrados en programas denominados Plus. En este caso, la firma se hizo con los representantes de la junta interna de ATE, José Navarrete y Alejandra Cides.

El incremento se planteó de manera diferenciado, según sea la antigüedad de cada beneficiario. «En este caso, aquellos que tengan más de un año de relación será un aumento de $300 mil en dos cuotas que se pagarán en enero y en junio.

Mientras que los que tienen menos de un año el incremento será de $150 mil, repartidos en dos cuotas y en el mismo período que el resto.