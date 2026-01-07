Los municipales de Añelo acordaron el aumento salarial del 2026: cómo cerró la paritaria en Vaca Muerta

Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Añelo se reunieron el lunes con el intendente de la localidad, Fernando Banderet, y firmaron el acta de aumento salarial para los trabajadores del municipio. El incremento será similar al acuerdo realizado entre el gobierno de Neuquén y el gremio para los trabajadores estatales provinciales en diciembre del 2025.

El acta establece la actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC), una suma extraordinaria de $350.000 que se pagará en la segunda quincena de enero, el incremento en el refrigerio por los días trabajados (de $2500), la compensación por la ropa de trabajo y el aumento de las asignaciones familiares.

El secretario general de ATE Seccional Este, Ricardo Tabia, explicó que este aumento impacta a más de 300 trabajadores estatales en Añelo. Además, dijo que el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y el gremio para los trabajadores estatales provinciales se está trasladando a las localidades y a las comisiones de fomento.

Ricardo Tabia también contó que ATE estableció una mesa de trabajo con el municipio de Añelo en el mes de marzo para comenzar la redacción del Estatuto Municipal de la localidad. «El año pasado ingresamos al Concejo Deliberante y al Ejecutivo un Estatuto redactado que seguramente tendrá sus modificaciones», explicó el secretario general de ATE Seccional Este.

¿Qué ocurre en las demás localidades del Este de Neuquén?

Tabia contó que el martes estaba prevista la firma de la actualización salarial en San Patricio del Chañar. Sin embargo, el secretario de ATE dijo que la reunión fracasó porque «quieren pagar la suma extraordinaria no en la segunda quincena, sino con los haberes de enero». El dirigente expresó que no están de acuerdo con dicha medida y que la semana que viene convocarán a una asamblea para discutir los pasos a seguir.

Otra localidad en la que ATE sigue discutiendo el aumento salarial de este año es Centenario, donde el gremio también está solicitando la actualización del Estatuto Municipal y poder debatir su convenio colectivo de trabajo.

En el municipio de Vista Alegre, en cambio, ATE anticipó que firmará el acuerdo y la suma extraordinaria será pagada con los haberes de enero con fondos que enviará la provincia.