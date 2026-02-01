Mutual gremial en Vaca Muerta: qué hicieron con los $1.000 millones recaudados

Uno de los allanamientos del viernes 30 fue en pleno centro de Neuquén capital. (Foto: Matías Subat)

Movimientos de dinero por 1.000 millones de pesos en el primer semestre del 2025 entre la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, dos empresas y un particular despertaron la sospecha de la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén.

Eso impulsó la investigación sobre la entidad que preside Juan Carlos Levi, a la vez secretario adjunto de la Uocra. El viernes fue demorado unas horas mientras se realizaban nueve allanamientos simultáneos en Neuquén, Añelo, Plottier, Centenario y Rincón de los Sauces.

De acuerdo con la información oficial, la fiscal Rocío Rivero y su jefe Pablo Vignaroli imputaron a Levi por presunta administración fraudulenta. El legajo se abrió hace más de un año, cuando trabajadores de la construcción denunciaron que los obligaban a afiliarse como condición para conseguir empleo. Les retenían el 2% del sueldo, otras fuentes mencionaron el 3%.

Según le dijo el dirigente a diario RÍO NEGRO, la mutual tiene 800 afiliados. La fiscalía por su parte informó que en el primer semestre del 2025 recaudó 1.000 millones de pesos. Una estimación realizada por este diario arroja que cada trabajador aportó en promedio más de 200.000 pesos de su sueldo por mes.

Tres destinos para el dinero

Ese dinero fue canalizado hacia tres bocas de salida. Una de ellas un particular, cuyo nombre se mantiene en reserva, quien recibió 350 millones de pesos. Se desconoce a cambio de qué servicio.

Otra fue una empresa constructora, que registró movimientos por 424 millones de pesos, y la tercera una transportista, por 176 millones. Totalizan 950 millones de pesos. ¿Y el resto? Es materia de investigación.

El dato que trascendió es que las firmas beneficiarias habrían estado integradas, durante el período observado, por allegados a Levi y de su esposa, la exdiputada oficialista Ángela Barahona.

El directorio de las empresas

La reconstrucción que realizó diario RÍO NEGRO luego de consultar bases de datos oficiales es que en el segundo semestre del año pasado se produjo una cesión de cuotas sociales en esas empresas. Sin embargo, seguirían bajo control de allegados al sindicalista y su esposa.

Cuando habló con este medio, el viernes a la noche, Levi no negó que una constructora propia esté a cargo de la obra del edificio de cinco pisos de la mutual. Preguntó: «¿por qué tengo que pagar 2.700 dólares el metro cuadrado si yo lo puedo hacer por 1.600? Tengo que buscar el mejor precio«.

«Todos me dicen que esto es una cuestión política», agregó, pero dijo que «no sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano«.

El sorteo de la camioneta

La fiscal Rivero, recién incorporada a Delitos Económicos tras ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura, viene de trabajar en Rincón de los Sauces. Hace quince días le pidió a una concesionaria neuquina que le informe por qué la mutual de Levi le depositó 40.500.000 pesos en abril del 2025.

La explicación del sindicalista fue que compraron una camioneta para sortear entre sus afiliados a través del IJAN (Instituto de Juegos de Azar de Neuquén) y quedó todo registrado.

Según la versión del abogado defensor Sebastián Perazzoli, aquella denuncia de hace dos años por presunta afiliación compulsiva a la mutual fue archivada. Pero se reabrió, al menos en parte, para investigar el origen de los 40.500.000 pesos con los que compraron la camioneta, y el destino del vehículo.