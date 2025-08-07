El Gobierno lanzó un mecanismo para que el INAI pueda canalizar los reclamos de los pueblos y las comunidades indígenas
La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial. Este mecanismo funcionará dentro de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, informaron.
El Gobierno publicó el Boletín Oficial con el cual se confirmó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creará un «Mecanismo de Reclamos para Pueblos y Comunidades Indígenas». Según lo explicado, su objetivo es poner en función un sistema centralizado para recibir, clasificar, derivar y dar seguimiento a los reclamos.
De qué se trata el nuevo mecanismo que creó el INAI
Según la Resolución 123/2025 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el mecanismo funcionará dentro de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas.
Su creación responde a la necesidad de contar con una vía formal para que las comunidades presenten sus quejas y reclamos, especialmente aquellos que están relacionados con sus derechos comunitarios, económicos, sociales y culturales.
En el texto explicaron que la implementación del nuevo sistema está prevista para un plazo de entre 3 y 6 meses. Entre los objetivos, especificaron que buscan:
- Centralizar y estandarizar la recepción de reclamos colectivos.
- Reducir los tiempos de respuesta y mejorar la trazabilidad de los casos.
- Facilitar la participación de las comunidades en el seguimiento de sus propios reclamos.
- Generar datos confiables para orientar políticas públicas con un enfoque intercultural.
- Consolidar una imagen institucional más profesional, transparente y orientada al usuario.
Comentarios