El Gobierno lanzó un mecanismo para que el INAI pueda canalizar los reclamos de los pueblos y las comunidades indígenas

El Gobierno creó un mecanismo para que el INAI pueda centrar los reclamos de los pueblos y las comunidades indígenas. Foto: Cecilia Maletti.

El Gobierno publicó el Boletín Oficial con el cual se confirmó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creará un «Mecanismo de Reclamos para Pueblos y Comunidades Indígenas». Según lo explicado, su objetivo es poner en función un sistema centralizado para recibir, clasificar, derivar y dar seguimiento a los reclamos.

De qué se trata el nuevo mecanismo que creó el INAI

Según la Resolución 123/2025 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el mecanismo funcionará dentro de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas.

Su creación responde a la necesidad de contar con una vía formal para que las comunidades presenten sus quejas y reclamos, especialmente aquellos que están relacionados con sus derechos comunitarios, económicos, sociales y culturales.

En el texto explicaron que la implementación del nuevo sistema está prevista para un plazo de entre 3 y 6 meses. Entre los objetivos, especificaron que buscan: